Bigg Boss OTT: Raqesh Bapat के सपोर्ट में उतरीं एक्स वाइफ Ridhi Dogra, 'बगैर रीढ़ की हड्डी' के टैग पर दिया जोरदार जवाब

Raqesh Bapat's ex wife Ridhi Dogra extends her support to him for spineless comment: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) का पहला हफ्ता धमाकेदार रहा। पहले वीकेंड का वार घर के सदस्यों पर काफी भारी रहा। इस दौरान शो के कंटेस्टेंट्स की फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) ने जमकर क्लास ली। शो के सदस्य राकेश बापट (Raqesh Bapat) को फिल्ममेकर करण जौहर ने ‘बिना रीढ़ की हड्डी’ वाला इंसान तक बता डाला। जिसके बाद राकेश बापट सन्न रह गए थे। बाद में राकेश बापट पर घरवालों का भी गुस्सा फूटा और उनकी चुप्पी को लेकर शमिता शेट्टी और नेहा भसीन भी समझाने लगे। Also Read - Bigg Boss 15: कुछ ऐसा दिखेगा Salman Khan का घर, सामने आई पहली झलक

इस सबके बीच राकेश बापट की एक्स वाइफ रिद्धी डोगरा (Ridhi Dogra) उनकी सपोर्ट में उतर आई हैं। राकेश बापट के इंस्टाग्राम पर उनकी टीम ने एक्टर का एक वीडियो शेयर किया। जिसमें वो ये बोलते हुए दिख रहे हैं, ‘फौजी का बेटा हूं लड़ूंगा तो सही के लिए ही लड़ूंगा नहीं तो नहीं लड़ूंगा।’

View this post on Instagram A post shared by Raqesh Bapat (@raqeshbapat)

रिद्धी डोगरा ने यूं किया एक्स हसबैंड राकेश बापट को सपोर्ट

बता दें कि राकेश बापट की हाल ही में प्रतीक सेहजपाल से बुरी तरह लड़ाई हुई थी। इस दौरान प्रतीक सेहजपाल उन्हें ‘स्पाइनलैस’ (बिना रीढ़ की हड्डी) बोलते हैं। इससे राकेश बापट काफी हर्ट होते हैं। क्योंकि इससे पहले खुद करण जौहर ने भी यही बात का वार एपिसोड में उन्हें बोली थी। राकेश बापट शो में शमिता शेट्टी के कनेक्शन हैं। इस घर में अंत तक साथ बने रहने के लिए उन दोनों का साथ रहना जरूरी है। शो में होने वाले सभी टास्क में भी उन्हें साथ ही खेलना होगा। बिग बॉस ओटीटी का पहला हफ्ता काफी धमाकेदार रहा है। जिसमें पहले ही हफ्ते शो की कंटेस्टेंट उर्फी जावेद को मेकर्स ने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।