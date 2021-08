Reyhna Pandit On Nia Sharma Wildcard Entry in Bigg Boss OTT: टीवी इंडस्ट्री बोल्ड अदाकाराओं में से एक निया शर्मा (Nia Sharma) जल्द ही करण जौहर के शो 'बिग बॉस ओटीटी' (Bigg Boss OTT) में हिस्सा लेने जा रही हैं। निया शर्मा 'बिग बॉस ओटीटी' हाउस में वाइल्डकार्ड एंट्री लेंगी। बीते दिन निया शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस को इस बात की जानकारी भी दी। जबसे फैंस को पता चला है कि निया शर्मा में शो में नजर आने वाली है, तभी से वो उन्हें देखने के बेताब हैं। निया शर्मा के फैंस ही नहीं बल्कि उनकी बेस्ट फ्रेंड रेहाना पंडित (Reyhna Pandit) ने एक्ट्रेस की एंट्री को लेकर बड़ा खुलासा किया है। Also Read - Bigg Boss OTT: Raqesh Bapat को बचाने के लिए Shamita Shetty ने दी बड़ी कुर्बानी, खुद को किया नॉमिनेट

स्पॉटबॉयई से बात करते हुए रेहाना पंडित ने कहा, 'निया शो में आग लगा देंगी। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूं, वो घर में मौजूद सभी को चुप करा सकती हैं। वह एक निडर इंसान हैं। मैं उन लोगों को शुभकामनाएं देना चाहती हूं जो उससे पंगा लेने वाले हैं।' कुमकुम भाग्य की एक्ट्रेस रेहाना पंडित ने निया शर्मा को सलाह देते हुए कहा, 'कुछ तूफानी करके आना मेरी जान।'

'बिग बॉस ओटीटी' में अपनी एंट्री की घोषणा करते हुए निया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, '1 सितंबर को बीबी ओटीटी। चलो कुछ तूफानी करते हैं।' निया शर्मा इस समय मुंबई एक होटल में क्वारंटाइन हैं। शो की शुरुआत के पहले से ही मेकर्स कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रख रहे हैं। निया शर्मा ने मुंबई के एक होटल से अपनी फोटो भी पोस्ट की थी।

निया शर्मा टीवी इंडस्ट्री की लोकप्रिय एक्ट्रेस हैं। निया शर्मा अब तक 'जमाई राजा', 'इश्क में मरजावां' और 'नागिन' जैसे कई हिट शोज में अपनी एक्टिंग के दम पर अलग पहचान बना चुकी हैं। बताते चलें, निया शर्मा को बिग बॉस के 14वें सीजन के लिए भी मेकर्स ने संपर्क किया था। हालांकि एक्ट्रेस ने लास्ट मिनट पर शो को करने से इनकार कर दिया था लेकिन बिग बॉस ओटीटी के लिए निया ने हां कर दी है।