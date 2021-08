Ridhima Pandit and Karan Nath evicted for Karan Johar's controversial show Bigg Boss OTT: करण जौहर के शो बिग बॉस ओटीटी ने शुरुआत से ही सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है। एंटरटेनमेंट और ड्रामे से भरपूर इस शो में संडे का वार स्पेशल एपिसोड काफी धमाकेदार रहा है। करण जौहर (Karan Johar) ने एक-एक करके सभी प्रतियोगियों से आड़े-तिरछे सवाल पूछे। साथ ही उन्होंने इस बार डबल इविक्शन का ऐलान भी कर दिया। इस हफ्ते रिद्धिमा पंडित और करण नाथ को शो से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। शो के प्रीमियर नाइट पर करण नाथ (Karan Nath) के पास दिव्या अग्रवाल और रिद्धिमा पंडित में से किसी एक को अपना कनेक्शन बनाने का मौका मिला था। आखिर में करण ने रिद्धिमा को चुना। Also Read - Bigg Boss OTT में एंट्री से पहले खुशी से बुरा हुआ Rakhi Sawant का हाल, वीडियो शेयर कर बोलीं, 'शायद मेरी शादी का ख्याल...'

संडे का वार एपिसोड में जैसे ही करण जौहर ने ऐलान किया कि इस बार डबल एलिमिनेशन होना तो हर कोई चौंक गया। रिद्धिमा पंडित और करण नाथ को सबसे कम वोट मिले थे, जिसके चलते उन्हें फिनाले से 4 हफ्ते पहले ही इस शो से बाहर जाना पड़ा।

बात की जाए करण नाथ की तो घर में एंट्री मारने के बाद से वो स्क्रीन पर कम ही दिखाई पड़ते थे और घर के तमाम एक्टिविटी में वो काफी पीछे ही रहें। संडे का वार स्पेशल एपिसोड में करण जौहर ने इस बात को उठाने की भी पूरी कोशिश की। दूसरी ओर रिद्धिमा इस शो में काफी एक्टिव नजर आईं। राकेश बापट के साथ-साथ शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल के साथ उनकी गहरी दोस्ती नजर आईं।

इस हफ्ते सजा के तौर पर सभी कंटेस्टेंट्स को शो से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया गया था। अब इस समय करण जौहर के शो पर राकेश बापट, मिलिंद गाबा, दिव्या अग्रवाल, शमिता शेट्टी, अक्षरा सिंह, निशांत भट्ट, नेहा भसीन, मूस जट्टाना और प्रतीक सेहजपाल जैसे कलाकर हैं। चार हफ्ते बाद इस शो का फिनाले हो जाएगा और टॉप कंटेस्टेंट्स को सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में हिस्सा बनने का मौका मिलेगा।