Bigg Boss OTT: Divya Agarwal को डिटॉल से नहलाने के बाद रोईं Ridhima Pandit, लोगों ने कहा, ‘ये दिल से कितनी...’

Ridhima Pandit apologizes to Divya Agarwal in Bigg Boss OTT: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) की शुरुआत के साथ ही कंटेस्टेंट्स के बीच तेज तकरार शुरू हो गई है। इस गेम शो में निर्माताओं ने हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों को हाल ही में एक टॉर्चर टास्क दिया था। जैसा कि हर बार होता है। इस बार भी शो के सभी कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को इस टास्क में हराने के लिए जमकर जुल्म ढाते दिखे। इस दौरान कंटेस्टेंट्स की जोड़ी को स्टैच्यू मोड में खड़ा रहना था। जबकि दूसरी जोड़ी को इन्हें इस टास्क को पूरा न करने देने की कोशिश करनी थी। जिसके लिए घरवाले हर तरह के पैंतरे अजमाते दिखे। Also Read - Bigg Boss OTT Final 12 Contestants: सामने आई कंटेस्टेंट्स की कन्फर्म लिस्ट, Raqesh Bapat से लेकर Pratik Sehajpal सहित ये सेलेब्स होंगे घर में कैद

इस दौरान एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित (Ridhima Pandit) ने स्टैच्यू बनी दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) को टास्क से हराने के लिए डिटॉल से नहलाया। एक्ट्रेस ने दिव्या अग्रवाल के सिर पर डिटॉल फेंका। जिसके बाद उन्होंने पानी डाला। जो एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल की आंखों में चला गया। इसके बाद दिव्या अग्रवाल ये टास्क बीच में ही छोड़ देती हैं और जमकर रिद्धिमा पंडित को सुनाती हैं। रिद्धिमा पंडित को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद वो दिव्या अग्रवाल के गुस्से को बेहद प्यार से हैंडल करती हैं और बार-बार माफी मांगती है। रिद्धिमा पंडित का ये बर्ताव लोगों को खूब पसंद आ रहा है। Also Read - Bigg Boss OTT Latest Promo: शो के होस्ट Karan Johar ने 'Kabhi Khushi Kabhie Gham' गाने पर मारी धांसू एंट्री, देखें वीडियो

रिद्धिमा पंडित (Ridhima Pandit) की तारीफ करते हुए लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर कह रहे हैं कि वो दिन की बेहद साफ है। लोग उन्हें नेकदिल की बताकर खूब तारीफें कर रहे हैं। रिद्धिमा पंडित को सोशल मीडिया पर मिल रहे कमेंट्स आप नीचे देख सकते हैं।

#RidhimaPandit is pure soul and kind.. ♥️ the way she is confronting shamita and when Divya freaked out like a pyscho on her but still she's was trying to calm her instead of giving back #BiggBossOTT pic.twitter.com/qDZfWvFfk9 — ✯?????✯ (@itss_Varun) August 12, 2021

I think #RidhimaPandit didn't reacted to #DivyaAgarwal's actions bcoz she felt guilty moreover she was her friend, Look how she is seen caring for her after the task ended.#BBOtt24x7 #BBOTT #BiggBossOTT pic.twitter.com/rwy4FOloo7 — BIGG BOSS live feeds (@bb_live_feeds) August 12, 2021

#RidhimaPandit is so pure and kind.. She is comforting #ShamitaShetty.. I know she is playing slow Right Now. But She will shine soon ❤ — Rubiology ? (@ItsRubiology) August 12, 2021

Right now the only sensible person in the house is @PanditRidhima. She has won my heart in this show and I will try my best to make her win #BBOTT ❤️#RidhimaPandit #RidzTribe #RidhimaIsTheOTTBoss #TeamRidhima pic.twitter.com/o0Mb3c9WBz — Ridhima Pandit Universe? (@PanditRidhimaa) August 13, 2021

Kitna drama karti h ye #DivyaAgrawal ? #RidhimaPandit ? iss pagal ko ache se ans dena tha ??

Baki toh dettol se hath dhote rahe or germs ko marte rahe?

Dettol germs marta h toh iss divya ko kyu kuch nhi hua? https://t.co/VyIwLfQnfG — ???????☆ (@MajesticSanjana) August 13, 2021

अक्षरा सिंह ने भी हुई दिव्या अग्रवाल की लड़ाई

इस टास्क के दौरान दिव्या अग्रवाल की लड़ाई भोजपुरी फिल्म स्टार अक्षरा सिंह से भी हुई है। अक्षरा सिंह ने दिव्या अग्रवाल को बदतमीज कह दिया था। जिसके बाद दिव्या अग्रवाल आपे से बाहर होती दिखीं। Also Read - Bigg Boss OTT: कातिलाना अदाओं से सबको घायल करेंगी Ridhima Pandit, Promo में यूं लचकायी कमरिया

पहले ही हफ्ते 5 लोग हो चुके हैं बिग बॉस ओटीटी से नॉमिनेट

बिग बॉस ओटीटी को शुरू हुए महज एक हफ्ता ही हुआ है। शो की शुरुआत में ही घर के 5 सदस्य नॉमिनेट हो चुके हैं। पहले हफ्ते नॉमिनेशन का शिकार हुए कंटेस्टेंट्स में उर्फी जावेद, शिल्पा शेट्टी, राकेश बापट, मूस जट्टाना और निशांत भट्ट का नाम शामिल है।