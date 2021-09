Bigg Boss OTT: Nikki Tamboli के साथ होगी बॉस लेडी Rubina Dilaik की शानदार एंट्री, घरवालों का आएगी शामत

Bigg Boss OTT: Rubina Dilaik to enter in the show as special guest with Nikki Tamboli: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) को शुरू हुए चार हफ्ते का समय बीत चुका है। चार हफ्तों में भी बिग बॉस ओटीटी फैंस के दिलों में जगह नहीं बना पा रहा है। ऐसे में मेकर्स बिग बॉस ओटीटी को हिट बनाने के लिए तरह तरह के बदलाव कर रहे हैं। बिग बॉस ओटीटी के घर में लगातार लड़ाई और झगड़े देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा बिग बॉस ओटीटी के घर में एक के बाद एक मेहमानों की एंट्री भी हो रही है। हाल ही में सनी लियोनी ने बिग बॉस ओटीटी के घर में ग्लैमर का तड़का लगाया था। जिसके बाद निया शर्मा ने बिग बॉस ओटीटी के घर में धांसू एंट्री मारी थी। एक दिन का समय बिताने के बाद निया शर्मा बिग बॉस ओटीटी के घर से बाहर हो चुकी हैं। Also Read - Top 5 TV News of The Week: Sidharth Shukla की दुल्हन बनने वाली थीं Shehnaaz Gill, रीहैब सेंटर पहुंचे Siddharth Sagar

इसी बीच खबर आ रही है कि बिग बॉस ओटीटी के घर में इस हफ्ते और भी कई मेहमान आने वाले हैं। इस हफ्ते निक्की तम्बोली और बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलाइक घरवालों की क्लास लगाने आ रही है। कुछ समय पहले ही हमने आपको निक्की तम्बोली की एंट्री की जानकारी दी थी।

हाल ही में मेकर्स बिग बॉस ओटीटी ने एक नया प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस प्रोमो में निक्की तम्बोली और रुबीना दिलाइक आपस में बात करती नजर आ रही हैं। निक्की तम्बोली, रुबीना दिलाइक को बता रही हैं कि उनको प्रतीक सेजपाल बहुत पसंद है। वहीं रूबीना दिलाइक भी बिग बॉस ओटीटी के घर में जाने के लिए बहुत उत्साहित नजर आ रही हैं। बिग बॉस ओटीटी के इस प्रोमो ने फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: Neha Bhasin लगीं Pratik Sehajpal के गले तो खौला Akshara Singh का खून, बोलीं ‘क्या संस्कार...’

देखें बिग बॉस ओटीटी का प्रोमो- Also Read - Bigg Boss OTT: 24 घंटे में ही खत्म हुआ Nia Sharma का सफर, रोते हुए घर से आईं बाहर

फैंस का मानना है कि निक्की तम्बोली और रुबीना दिलाइक के आने से बिग बॉस ओटीटी के घर में हंगामा मचने वाला है। वैसे भी बिग बॉस 14 का विनर बनने के बाद अब तक भी बिग बॉस ओटीटी के घर में रुबीना दिलाइक ने कदम नहीं रखा है। ऐसे में एक बार फिर से रुबीना दिलाइक को बिग बॉस में देखना काफी दिचचस्प होगा। ऐसे में आप रुबीना दिलाइक की एंट्री को लेकर कितने उत्साहित हैं कमेंट करके जरूर बताएं।