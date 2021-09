Sameerudin on Neha Bhasin and Pratik Sehajpal's relation: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) का गेम लगातार दिसचस्प बनता जा रहा है। बिग बॉस के घर में प्रतियोगियों के बीच बनने वाले कनेक्शन्स ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। बीते हफ्तों में नेहा भसीन (Neha Bhasin) और प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) ने जैसे अपने कनेक्शन्स को धोखा दिया और एक साथ आ गए, वो दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। शो में नेहा और प्रतीक एक-दूसरे के साथ फ्लर्ट करते नजर आते हैं, जो दर्शकों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। Also Read - Sidharth Shukla की मौत से टूटे Bigg Boss होस्ट Salman Khan, बोले- 'इतनी जल्दी भी क्या थी'

बीते 2 हफ्तों में इन दोनों के बीच काफी कुछ ऐसा हुआ है कि दर्शक हैरान रह गए हैं। नेहा भसीन जब पूल में बिकिनी पहनकर उतरी थीं, तो प्रतीक सहजपाल उन्हें देखते रह गए। इसके अलावा लिविंग एरिया में भी नेहा अचानक से आकर प्रतीक की गोद में बैठ गईं और उन्हें चिढ़ाने लगीं। नेहा की ये हरकतें दर्शकों के गले नहीं उतर रही हैं। दर्शकों को लगता है कि बिग बॉस के घर में नेहा जो हरकतें कर रही हैं, उससे उनके पति खफा हो सकते हैं।

फैंस नेहा की हरकतों को लेकर जो अंदाजा लगा रहे थे, उन पर समीरुद्दीन का रिएक्शन आ गया है। समीरुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उन्हें नेहा का नया पार्टनर काफी पसंद है। समीरुद्दीन के अनुसार, ‘मुझे नेहा का पार्टनर पसंद है। दोनों काफी कूल जोड़ी बनाते हैं। मुझे शो को देखकर लगता है कि वो स्कूल के बच्चों की तरह मस्ती करते हैं। दोनों एक-दूसरे को शो में जैसे हैंडल कर रहे हैं, वो काबिल-ए-तारीफ है। ऐसा लगता है कि दोनों एक-दूसरे को सालों से जानते हैं।’ Also Read - Bigg Boss OTT: Nia Sharma के बाद घर में होगी Nikki Tamboli की एंट्री!!

समीरुद्दीन के बयान से साफ लग रहा है कि उन्हें नेहा और प्रतीक की नजदीकियों से कोई दिक्कत नहीं है। वो शो को एन्जॉय कर रहे हैं और दोनों की बॉन्डिंग उन्हें काफी पसंद है। Also Read - Bigg Boss OTT: Nia Sharma ने घर में आते ही बंद कराई लड़ाई, दर्शक बोले 'यही कमी थी...'