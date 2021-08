Bigg Boss OTT: Shamita Shetty के नए वर्जन को देखकर चौंके Vindu Dara Singh, बोले ‘वो काफी बदल...’

Bigg Boss OTT: Season 3 Co-Contestant Vindu Dara Singh react on New Version of Shamita Shetty: बॉलीवुड अदाकारा शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) अकेली ऐसी कंटेस्टेंट हैं जिनको बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के मेकर्स ने शो में आने का दोबारा मौका दिया है। इससे पहले शमिता शेट्टी बिग बॉस सीजन 3 में नजर आ चुकी हैं। बहन शिल्पा शेट्टी की शादी होने की वजह से शमिता शेट्टी ने अचानक ही शो छोड़ दिया था। इतने साल बीत जाने के बाद शमिता शेट्टी को बिग बॉस के मेकर्स ने एक बार फिर से गेम खेलने का मौका दिया है। बिग बॉस ओटीटी के घर में शमिता शेट्टी को देखकर विंदू दारा सिंह बेहद खुश हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: इस कंटेस्टेंट के साथ बढ़ रही हैं Akshara Singh की नजदीकियां? फैंस को पसंद आई ये नई जोड़ी

बता दें विंदू दारा सिंह और शमिता शेट्टी ने साथ में बिग बॉस 3 के घर में कदम रखा था। शमिता शेट्टी शो छोड़कर चली गई थीं जिसके बाद विंदू दारा सिंह शो के विनर बन गए थे। हाल ही में विंदू दारा सिंह ने इस बात का खुलासा किया है कि सालों बाद शमिता शेट्टी कितनी बदल चुकी हैं।

एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल पिंकविला से बात करते हुए विंदू दारा सिंह ने कहा, 'इस घटना को हुए 10 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। शमिता शेट्टी अब पहले से भी ताकतवर हो चुकी हैं। शमिता शेट्टी बहुत अच्छी तरह से अपने विचार सबके सामने रख रही हैं। वो सामने आने वाले हर सवाल का बेहतरी के साथ जवाब दे रही हैं। शमिता शेट्टी का ये अंदाज देखकर मैं बहुत खुश हूं।' Also Read - Bigg Boss OTT: Raqesh Bapat को घर में परेशान होते देखकर उनके साले साहब ने तोड़ी चुप्पी, बोले 'वो इस शो के लायक नहीं...'

बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के बारे में बात करते हुए विंदू दारा सिंह ने कहा, 'बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट्स बहुत खतरनाक हैं। शमिता शेट्टी ये बात नहीं समझ पा रही है। शमिता शेट्टी ने गलत लोगों से दोस्ती कर ली है। दिव्या अग्रवाल कभी भी शमिता शेट्टी की दोस्त नहीं थी। वो पीठ पीछे शमिता शेट्टी की बुराई करती है। वो शमिता शेट्टी को धोखा दे रही थी।' Also Read - Bigg Boss OTT: Divya Agarwal ने फिर दिखाया Shamita Shetty को एटीट्यूड, बोली 'मैं सलमान या करण से नहीं डरती...'

विंदू दारा सिंह ने आगे कहा, 'मेरे सीजन में बहुत अच्छे लोग थे। पूनम ढिल्लो से मेरी बहुत बनती थी। हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। कुछ लोग आपका फायदा उठाने का इंतजार करते हैं। शमिता शेट्टी को सोच समझकर दोस्त बनाने होंगे। शमिता शेट्टी और राकेश बापट की जोड़ी बाकी लोगों के आगे अच्छी नहीं जम रही है। शमिता शेट्टी को इस बात का ध्यान देना चाहिए।'