Shamita Shetty and Raqesh Bapat are in love: बिग बॉस ओटीटी के घर में शमिता शेट्टी और राकेश बापट की केमिस्ट्री ने दर्शकों को हैरत में डाल दिया है। शमिता शेट्टी ने घर के अंदर घुसते ही राकेश के साथ नजदीकियों बढ़ाना शुरू कर दीं और तब से ये लगातार करीब आ रहे हैं। दोनों के बीच नजर आ रही दोस्ती दर्शकों को काफी पसंद है लेकिन इसकी वजह से घरवालों के होश उड़े हुए हैं। वो कई बार इन दोनों का मजाक बनाते भी नजर आ जाते हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: दर्शकों ने Akshara Singh और Millind Gaba को दिया सीजन के सबसे "बेवकूफ" खिलाड़ियों का तमगा, देखें ट्वीट

घरवालों के ऐसे बर्ताव के बावजूद भी शमिता शेट्टी और राकेश बापट एक-दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। सनी लियोनी टास्क के दौरान तो ये दोनों साथ में लेटे भी नजर आए, जिस दौरान राकेश ने शमिता का हाथ भी पकड़ लिया। राकेश बापट और शमिता शेट्टी की नजदीकियां देख दर्शकों को लगने लगा है कि इन्हें प्यार हो गया है।

अगर आप सोच रहे हैं कि हम अपने मन से यह बात कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है। असल में बॉलीवुड लाइफ ने हाल में एक पोल किया था, जिसमें हमने फैंस से पूछा था कि उनकी इस बारे में क्या राय है? जवाब में लोगों ने कहा है कि राकेश बापट और शमिता शेट्टी वाकई एक-दूसरे से प्यार करने लगे हैं। आप दर्शकों के द्वारा किए गए वोट नीचे देख सकते हैं:

शमिता शेट्टी और राकेश बापट की जोड़ी से घरवालों को थोड़ा डर लगने लगा है। वो लगातार इनका मजाक उड़ा रहे हैं। अक्षरा सिंह तो लगातार इन दोनों पर निशाना साध रही हैं। घर में राकेश और शमिता साथ में गेम आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में इन्हें इस दोस्ती का भरपूर फायदा मिलेगा। वैसे आपका इस बारे में कंया सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।