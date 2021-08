Bigg Boss OTT: Shilpa Shetty के साये में रहने का ताना सुनने के बाद Shamita Shetty हुईं इमोशनल, Karan Johar से कहा 'मैं अपनी इमेज...'

Shamita Shetty Emotional After Getting Tag Shilpa Shetty's shadow: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) का पहला 'संडे का वार' का कई वजहों से चर्चा में रहा। इस शो के होस्ट करण जौहर (Karan Johar) ने पहली बार शो के पहले हफ्ते में कंटेस्टेंट्स को उनके व्यवहार के लिए लताड़ लगाई। करण जौहर ने इस एपिसोड के दौरान कंटेस्टेंट्स की बातें सुनी और उन्हें उनके बर्ताव के लिए खूब खरी-खोटी भी सुनाई। यही नहीं करण जौहर ने दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों को भी सामने रखा। ऐसे में दिव्या अग्रवाल ने पहले हफ्ते के अंदर जो भी रायता फैलाया। करण जौहर ने उन्हें इसलिए भी खूब सुनाया। इतना ही नहीं शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) को सही खेल खेलने और असली शमिता कौन है यह दिखाने के लिए प्रशंसा मिली। Also Read - Bigg Boss OTT: Shehnaaz Gill ने सबके सामने बताया Sidharth Shukla का बेडरूम सीक्रेट, बोलीं 'उसके पास ऐसा लोशन हैं जो...'

करण ने पूछा कि क्या शमिता घर में अपनी इमेज को लेकर चिंतित हैं या फिर खुद को अकेला महसूस कर रही हैं। इसके बाद शमिता शेट्टी की आंखों में आंसू आ गए। वह मान गई कि वह इमोशनल बैगेज कैरी कर रही है और कहा कि लोग उन्हें सिर्फ 'शिल्पा शेट्टी की बहन' के रूप में जानते हैं, न कि 'शमिता' कौन है। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में 20-21 साल तक इस साये में रहना आसान नहीं रहा है। Also Read - Bigg Boss OTT: Karan Johar ने Divya Agarwal को शो छोड़ने के लिए कहा, एक्ट्रेस के छलक पड़े आंसू

शमिता ने कहा अगर वो 'प्रोटेक्टिव शैडो' में रही है, तो वो खुद को लकी समझती है लेकिन वह अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। जैसा कि शमिता ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की उन्होंने कहा कि सालों तक संघर्ष करने के बाद वह अब अपनी इमेज में सहज है और उम्मीद करती है कि दर्शकों को उनकी रियल साइड देखने को मिलेगा।

2019 में शमिता ने कमेंट पर रिएक्शन देते हुए कहा था शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा आर्थिक रूप से उनकी देखभाल कर रहे थे। एक्ट्रेस ने क्लियर किया कि वह खुद की देखभाल और अपना ख्याल रख सकती है। एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से की जाती है जिसकी वो रेस्पेक्ट करती हैं। यह गर्व की बात है। कभी-कभी सोशल मीडिया पर इस बारे में कमेंट्स आते हैं कि मेरी बहन और जीजा जी मेरी देखभाल कैसे कर रही है। मेरी इतनी आसान जिंदगी कैसे है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना ख्याल रखती हूं।' Also Read - Bigg Boss OTT: Karan Johar के सामने खुद पर काबू नहीं रख पाए Sidharth Shukla, Shehnaaz Gill संग किया जमकर रोमांस