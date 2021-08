Shamita Shetty gets emotional as she gets a video message from Shilpa Shetty: बिग बॉस ओटीटी को हिट बनाने के लिए मेकर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं। दो हफ्ते के अंदर ही इस शो ने खूब सुर्खियां बटोरी है। इस शो में एक्ट्रेस शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) शुरुआत से ही खूब धमाल मचा रही हैं। शमिता पहले भी इस कंट्रोवर्सियल शो के टीवी वर्जन में दिख चुकी हैं। ऐसे में उन्हें इस शो का फॉर्मेट काफी अच्छे से मालूम है। बीती रात ही संडे का वार स्पेशल एपिसोड के दौरान ही शमिता शेट्टी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो हर किसी के सामने इमोशनल हो गईं और अपने आंसू नहीं रोक सकीं। Also Read - Bigg Boss OTT: Karan Nath और Riddhima Pandit को दिखाया गया बाहर का रास्ता, 2 हफ्ते में ही हुई छुट्टी

दरअसल शो के दौरान ही शमिता शेट्टी को अपनी बहन शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) से एक खास वीडियो मैसेज मिला। इस शो में शिल्पा शेट्टी ने वीडियो कॉल के जरिए शमिता को बताया कि वो अच्छे से गेम को खेल रही हैं और उन्हें और भी ज्यादा फोकस के साथ आगे बढ़ना है। साथ ही शिल्पा शेट्टी ने शमिता को आश्वासन दिया कि उनकी मां अब बिल्कुल ठीक हैं। बहन से मिले इस मैसेज को देखन के बाद शमिता शेट्टी काफी इमोशनल हो गई।

बात की जाए बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में शमिता शेट्टी के सफर की तो पहले दिन से ही उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। शो में उन्हें राकेश बापट का साथ मिला है और अभी तक वो इस शो में काफी सही तरीके से आगे बढ़ रही हैं। शो में निशांत भट्ट और प्रतीक सेहजपाल के साथ उनकी काफी बहस हुई है, जिसके चलते बीते दिनों वो काफी अकेला महसूस कर रही थी। इस दौरान राकेश बापट ने एक दोस्त की तरह कदम-कदम पर उनका साथ दिया। Also Read - Bigg Boss OTT में एंट्री से पहले खुशी से बुरा हुआ Rakhi Sawant का हाल, वीडियो शेयर कर बोलीं, 'शायद मेरी शादी का ख्याल...'

ये दो लोग हुए बाहर

बीती रात ही इस शो से रिद्धिमा पंडित और करण नाथ को करण जौहर (Karan Johar) के शो से बाहर किया गया है। बताया जा रहा है कि कम वोट मिलने की वजह से ही मेकर्स ने दोनों को शो से बाहर किया गया है। देखा जाए तो बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले इन दोनों ने शो में ज्यादा कुछ नहीं किया था। अब 4 हफ्ते में करण के इस शो का फिनाले भी होने वाला है। Also Read - Bigg Boss OTT: Nishant Bhat और Moosee Jattana के बीच मिटी दूरियां, शुरू हुई शो में लव स्टोरी