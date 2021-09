Shamita Shetty is ready to sleep next to Raqesh Bapat: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) की इस साल की थीम है स्टेकनेक्टेड। प्रतियोगियों को गेम में आगे बढ़ने के लिए घर में अपने लिए एक साथी का चुनाव करना है। इस साथी के बिना गेम में आगे जाना नामुमकिन लग रहा है। अब तक दर्शकों ने घर में शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) और राकेश बापट (Raqesh Bapat) के बीच खास दोस्ती नोटिस की है। समय के साथ इन दोनों के बीच अच्छा रिश्ता कायम हो चुका है। कई बार तो ये ही खुद ऐलान कर चुके हैं कि इन्हें प्यार हो चुका है। शमिता शेट्टी ने बिग बॉस में राकेश बापट को अपना कनेक्शन चुना और लगता है कि उनका चुनाव सही रहा है। शुरुआत से ही दोनों के बीच अच्छी दोस्ती देखने को मिली, जो प्यार की राह पर है। Also Read - Bigg Boss OTT: Akshara Singh को नॉमिनेशन से बचाने के लिए फैंस ने शुरू की मुहिम, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #AksharalsTheOTTBoss

हाल में बिग बॉस ओटीटी में सनी लियोनी टास्क के दौरान राकेश बापट और शमिता शेट्टी साथ में लेटे दिखे। इमोशनल राकेश बापट में इस दौरान शमिता शेट्टी का हाथ पकड़ लिया। जब शमिता ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि वो इमोशनल हो गए तो राकेश ने बताया कि उन्हें कुछ महसूस हो रहा है, जो उन्हें अंदर से बदल रहा है। शमिता को राकेश के जवाब से हैरानी हुई और उन्होंने पूछा कि ये बदलाव सकारात्मक है या नकारात्मक? जवाब में राकेश ने कहा कि उन्हें सकारात्मक बदलाव महसूस हो रहा है।

राकेश बापट की हालत देख शमिता शेट्टी ने कहा कि वो उनके साथ सो सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि वो सिर्फ इसलिए उन्हें साथ में सोने दे रही हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। राकेश ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि वो चाहेंगे कि उन्हें रोज ही ऐसा फील हो। राकेश की हाजिरजवाबी देख शमिता ने भी तुरंत कह दिया कि वो बीच में तकिया रखेंगी और राकेश को ध्यान रखना है कि वो उनकी जगह में अपना पैर ना रखें। Also Read - Bigg Boss OTT: Neha Bhasin ने चली शातिर चाल, Pratik Sehjpal के खिलाफ जाकर इस कंटेस्टेंट को किया सुरक्षित

बिग बॉस ओटीटी के घर में शमिता शेट्टी और राकेश बापट के बीच जिस तरह की दिल्लगी देखने को मिल रही है, उससे साफ है कि आने वाले समय में बिग बॉस के घर में इन्हीं के बारे में बातें होने वाली हैं। वैसे आपको इनकी जोड़ी कैसी लगती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Also Read - Bigg Boss OTT: वाइल्डकार्ड एंट्री पर Zeeshan Khan ने तोड़ी चुप्पी, कहा 'मैं अपनी सेल्फ-रेस्पेक्ट को दांव पर...'