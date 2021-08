Shamita Shetty nominates herself to save Raqesh Bapat in Bigg Boss OTT: बिग बॉस ओटीटी का तीसरा हफ्ता खत्म हो चुका है और अब तक साफ हो चुका है कि कौन किसके कितना करीब है। बीते कुछ दिनों से शो में राकेश बापट और शमिता शेट्टी के बीच की नजदीकियां बढ़ती ही जा रही हैं। साफ देखा जा रहा है कि शमिता शेट्टी और राकेश बापट को एक-दूसरे का साथ कितना पसंद आ रहा है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के घर में दोनों सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ही झूठा दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शमिता ने अब राकेश के लिए जो किया है वो चौंकाने वाला है। दरअसल बीती रात ही हर जोड़ी को घर से आई चिट्ठी पढ़नी थी, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट था। Also Read - Reyhna Pandit संग अफेयर की खबरों पर Zeeshan Khan ने तोड़ी चुप्पी, कहा 'मैं और वो काफी समय...'

एक जोड़ी में से किसी एक को ही चिट्ठी पढ़ने को मिलती। किसी एक को आपसी सहमति से नॉमिनेट होना था और नॉमिनेट हो चुके सदस्य को अपने घरवालों की चिट्ठी को नष्ट करना था। शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) ने राकेश बापट से डिस्कस किए बिना ही अपने घर से आई चिट्ठी नष्ट कर दी और कन्फेशन रूम में ऐलान किया कि वो खुद को नॉमिनेट कर रही हैं। राकेश बापट इमोशनल होकर रोने लगते हैं और शमिता शेट्टी भी उन्हें देखकर भावुक हो जाती हैं। राकेश बापट (Raqesh Bapat) अपने घर से आई चिट्ठी को भी नष्ट करने की बात करते हैं और तब शमिता शेट्टी उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं।

शमिता के सामने ही राकेश बापट अपने घर से आई चिट्ठी पढ़ते हैं। इसके बाद दोनों कन्फेशन रूम से बाहर आ जाते हैं। इस दौरान राकेश बापट शमिता से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनकी सुने बिना ही आगे बढ़ती जाती है। राकेश को समझ आ जाता है कि शमिता शेट्टी घर से आई चिट्ठी ना पढ़ पाने की वजह से टूट गई है। राकेश बापट शमिता शेट्टी के पास आते हैं और उन्हें प्यार से किस करते हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: Nia Sharma की एंट्री का ऐलान होते है खुशी से कूद पड़े फैंस, बोले ‘अब नेहा आंटी की बैंड बजेगी...’

जल्द होगा फिनाले

आने वाले 3 हफ्ते में करण जौहर के इस शो का फिनाले होने वाला है। साथ ही इस शो में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ प्रतियोगियों को सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में जाने का मौका भी मिलेगा। Also Read - Bigg Boss OTT: घर में दाखिल होंगी Nia Sharma, आने वाली है घरवालों की शामत