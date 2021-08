Bigg Boss OTT: Shamita Shetty ने Nishant Bhat पर लगाया घिनौना आरोप, कहा, 'वो एक बार मेरे साथ...'

Shamita Shetty slam choreographer Nishant Bhat for crossing line with her in past: कलर्स टीवी का सालाना हिट शो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) की शुरुआत इस बार अनोखे अंदाज में हुई है। इस टीवी रियलिटी शो को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए मेकर्स ने एक से बढ़कर एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टार को बिग बॉस के घर में पनाह दी है। साथ ही मेकर्स ने इस बार ये शो टीवी की बजाए ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट पर स्ट्रीम किया है। जहां 6 हफ्ते के बाद निर्माता इसे टीवी पर प्रसारित करने की प्लानिंग में है। इस टीवी रियलिटी शो की शुरुआत के साथ ही कॉन्ट्रोवर्सीज भी सामने आने लगी हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: Akshara Singh ने Pawan Singh संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर दिया बड़ा बयान, बोलीं 'मैं इन चीजों को कभी नहीं...'

हाल ही में बिग बॉस ओटीटी में बॉलीवुड फिल्म अदाकारा शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) ने भी एंट्री की है। वो इससे पहले बिग बॉस सीजन 3 में भी नजर आ चुकी हैं। सलमान खान और करण जौहर के इस कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो का हिस्सा बनते ही एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने पहली बड़ा विवाद सामने रख दिया है। शमिता शेट्टी ने खुलासा किया कि वो शो के को-कंटेस्टेंट और मशहूर कोरियोग्राफर निशांत भट्ट (Nishant Bhat) के साथ कंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने अपनी दोस्त और को-कंटेस्टेंट दिव्या अग्रवाल के सामने खुलासा करते हुए बताया कि एक बार पहले निशांत भट्ट ने उनके साथ सीमाएं पार करने की कोशिश की थी। एक्ट्रेस ने बताया कि यही वजह है कि वो निशांत से दूरी बनाकर रखती हैं।

डांस दीवाने 3 के कोरियोग्राफर निशांत भट्ट के बारे में बात करते हुए शमिता शेट्टी ने कहा, ‘मैं उस वाकये के बारे में बात नहीं करना चाहती। लेकिन एक दफा उन्होंने मेरे साथ सीमाएं पार कर दी थी। जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने सीधे-सीधे उनसे कहा कि उन्होंने ये गलत किया। जिसके बाद उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की। मुझे लगा कि मुझे उनसे एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्योंकि मैं वो पल याद नहीं करना चाहती। स्टेज पर भी जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने सिर्फ इतना ही रिएक्ट किया कि मैं उन्हें जानती हूं।’ इसके अलावा निशांत भट्ट ने भी कहा था कि वो शमिता शेट्टी के साथ पहले काम कर चुके हैं।