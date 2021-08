Bigg Boss OTT: नाक बचाने के लिए मेकर्स ने दिखाया SidNaaz को बाहर का रास्ता, Mujhse Shaadi Karoge बना वजह?

Bigg Boss OTT: Sidharth Shukla and Shenaaz Gill are not going to host, makers step back due to Mujhse Shaadi Karoge's Low TRP: ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) के ओटीटी वर्जन के शुरू होने में अब केवल चार दिन का समय बचा है। 8 अगस्त यानी इस रविवार को करण जौहर ‘बिग बॉस 15’ के ओटीटी वर्जन के साथ वूट पर धमाकेदार एंट्री मारने वाले हैं। अगले 6 हफ्ते तक करण जौहर ही ‘बिग बॉस 15’ के घर की कमान संभालेंगे। वैसे करण जौहर (Karan Johar) ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स सीजन 13 के कंटेस्टेट्स शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) को ओटीटी वर्जन का होस्ट बनाने वाले हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: Manasvi Vashist ने मेकर्स को दिया बड़ा झटका, क्वारंटाइन होने से 2 घंटे पहले छोड़ा शो

हालांकि कुछ समय बाद ही मेकर्स ने अपना फैसला बदल दिया। अचानक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा कि करण जौहर ‘बिग बॉस 15’ के नए होस्ट बनने वाले हैं। इस खबर ने सिडनाज (SidNaaz) के फैंस को जोरदार झटका दिया था। इस खबर के सामने आने के बाद से ही फैंस कयास लगा रहे हैं कि ‘बिग बॉस 15’ से शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला का पत्ता क्यों साफ किया गया।

इस वजह से ‘बिग बॉस 15’ से बाहर हुए शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला

‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स टीआरपी लिस्ट की रेस में आगे रहना चाहते हैं। आने वाले 6 हफ्तों के बाद ‘बिग बॉस 15’ टीवी पर दस्तक देगा। ऐसे में ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स अपने शो को हिट कराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ‘बिग बॉस 15’ से पहले शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला एक और रिएलिटी शो में साथ काम कर चुके हैं। Also Read - Bigg Boss OTT Promo: Karan Johar ने किया बड़ा खुलासा, कंटेस्टेंट्स को सजा देगी ऑडियंस

देखें बिग बॉस 15 का प्रोमो- Also Read - Bigg Boss OTT: इन 2 हसीनाओं के साथ घर के अंदर बंद होना चाहते हैं Karan Johar, जानिए नाम

View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)

बिग बॉस 13 खत्म होने के बाद शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला रिएलिटी शो मुझसे शादी करोगे में नजर आए थे। इस शो में शहनाज गिल के अलावा पारस छाबड़ा अपनी हमसफर की तलाश करते नजर आए थे। पहले ही एपिसोड को देखने के बाद फैंस ने इस रिएलिटी शो को नकार दिया था। ऐसे में शहनाज गिल का ये रिएलिटी शो बड़ा फ्लॉप साबित हुआ। मेकर्स इस बार किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं।

टीआरपी बढ़ाने के लिए मेकर्स ने शहनाज गिल के शो में सिद्धार्थ शुक्ला की एंट्री भी करवाई थी। मुझसे शादी करोगे में सिद्धार्थ शुक्ला मेहमान बनकर पहुंचे थे। इस दौरान शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला साथ नजर आए। हालांकि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी मिलकर भी इस शो को नहीं बचा सकी। चंद एपिसोड ऑनएयर होने के बाद मेकर्स ने शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के शो पर ताला लगा दिया। बाद में पारस छाबड़ा ने इस रिएलिटी शो को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताया था।

देखें शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की तस्वीरें-

View this post on Instagram A post shared by Sidharth Shukla (@realsidharthshukla)

View this post on Instagram A post shared by Sidharth Shukla (@realsidharthshukla)

कई बार विवादों में आ चुके हैं करण जौहर

बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर का नाम कई बार विवादों में आ चुका है। ऐसे में करण जौहर की उपस्थिति शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला से भी ज्यादा टीआरपी दिला सकती है।