Bigg Boss OTT: Karan Johar ने दिया Sidharth Shukla को ट्रिब्यूट, फैंस ने आंसुओं को बताया ‘फेक’

Sidharth Shukla's fans called Karan Johar's tribute fake and only for TRP: बिग बॉस ओटीटी के लेटेस्ट एपिसोड में होस्ट करण जौहर ने सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट दिया है। टीवी के जाने-माने सितारे सिद्धार्थ शुक्ला ने साल 2019 में बिग बॉस 13 में हिस्सा लिया था और इस सीजन का खिताब भी उन्होंने अपनने नाम किया था। बिग बॉस ओटीटी के होस्ट करण जौहर ने लेटेस्ट एपिसोड में सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र किया और इस दौरान वो काफी इमोशनल भी हो गए। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर सुनने के बाद टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों ने उन्हें अपने-अपने तरीके से याद किया। Also Read - Sidharth Shukla लंदन जाकर करवाना चाहते थे अपना इलाज, अपनी इस आदत से हो गए थे परेशान

करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर सद्धार्थ शुक्ला की एक तस्वीर को शेयर किया था। इस तस्वीर पर उन्होंने लिखा था, ‘मैं हमेशा तुम्हारी हंसी को याद करना चाहूंगा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले।’ बिग बॉस ओटीटी में करण जौहर ने कहा, ‘सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसा चेहरा...एक ऐसा नाम बन गए थे जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। बिग बॉस परिवार के वो पंसदीदा मेंबर बन गए थे। वो सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के अनगिनत लोगों के दोस्त थे। वो हम सब को छोड़कर चले गए। ये एक ऐसी चीज है जिस पर यकीन नहीं किया जा रहा है। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। सिड एक अच्छा बेटे थे, एक अच्छे दोस्त थे और एक ऐसे इंसान थे जिसके आसपास हर कोई रहना चाहेगा। उनकी पॉजिटीव वाइव्स ने कई लोगों का दिल जीत लिया था।’

सोशल मीडिया पर तमाम लोग अब करण जौहर के इन लफ्जों को फेक बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि करण जौहर के आंसूओं को देखकर उन्हें गुस्सा आ रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स एक बार फिर से करण जौहर की क्लास लगाने पर लगे हुए हैं। Also Read - TV News of The Day: Rupali Ganguly ने रोमांटिक अंदाज में पति को दी शादी की सालगिरह की बधाई, टीवी पर दोबारा लौटेंगी Kavita Kaushik

Today #KaranJohar gave tribute to our #SidharthShukla on #BiggBossOTT by playing a small clip on Sid's moments inside #BiggBoss13.....? #ColorsTv @sidharth_shukla deserves a proper tribute on your channel man....not just a clip of few minutes...

— Shehnaz Sidharth Shukla - Sidharth's Jaann....❤️ (@ShrutiS08401968) September 5, 2021