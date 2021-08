Suyyash Rai lashes out on Karan Johar: बिग बॉस ओटीटी के होस्ट करण जौहर (Karan Johar) वीकेंड का वार के दौरान दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) पर भड़कते दिखे। करण जौहर और दिव्या अग्रवाल में बीती रात जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली, जिस दौरान करण जौहर नाराज भी हो गए। करण जौहर ने दिव्या अग्रवाल को धमकी भरे अंदाज में कहा कि वो उनकी तरह घर में प्रतियोगी नहीं हैं बल्कि इस शो के होस्ट हैं, तो आगे से वो उनसे उसी तरह से बात करें। करण जौहर का यह धमकी भरा अंदाज लोगों को गले नहीं उतर रहा है और वो लगातार उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: Karan Johar ने Divya Agarwal के साथ किया भेदभाव? सोशल मीडया पर लोगों ने लगाई लताड़

बिग बॉस ओटीटी के दर्शकों के साथ-साथ टीवी कलाकार सुयश राय (Suyyash Rai) ने भी करण जौहर के खिलाफ पोस्ट किया है। सुयश रॉय ने कहा है कि अगर करण सामने वाले से इज्जत चाहते हैं तो उन्हें भी इज्जत देनी होगी और वो अपने आपको सलमान खान ना समझे। सुयश रॉय ने इंस्टाग्राम पर 4 स्टोरीज शेयर की हैं, जिनमें उन्होंने लिखा है, ‘डियर केजो, सबसे पहले मुझे तेरी गलतफहमी दूर करने दे, तू सलमान खान नहीं है। तो तमीज से बात कर। मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा लूजर है।’ Also Read - Bigg Boss OTT: Ridhima Pandit के इविक्शन से भड़के फैंस, मेकर्स पर निकाला अपना सारा गुस्सा

Also Read - Bigg Boss OTT: Shilpa Shetty को देखकर भर आईं Shamita Shetty की आंखें, Karan Johar के सामने ही हुईं इमोशनल

‘केजो अगली बार बात करने से पहले अपनी टोन चेक करना। उसके बाद दूसरों से इज्जत से बात करने की उम्मीद रखना। अच्छा होगा कि तू दिव्या पर अगली बार से उंगली ना उठाए। ये सब अपनी शमिता के साथ करके दिखा...। करण फिल्में बना, वहीं तक ठीक है।’

दिव्या अग्रवाल और सुयश राय काफी अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों ने दो म्यूजिक वीडियो में साथ काम किया है। यही कारण है कि सुयश रॉय वीकेंड का वार के बाद तुरंत दिव्या के सपोर्ट में उतर आए हैं। सुयश रॉय ने पहली बार इस सीज के किसी प्रतियोगी का इस तरह से खुलकर समर्थन किया है। वैसे आपको करण जौहर और दिव्या में से कौन सही लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।