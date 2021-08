Raqesh Bapat breaks silence on getting divorced with Ridhi Dogra: राकेश बापट (Raqesh Bapat) और रिद्धि डोगरा (Ridhi Dogra) टीवी इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक थे। राकेश और रिद्धि ने तलाक की घोषणा करने के बाद सभी फैंस और इंडस्ट्री को चौंका दिया था। दोनों सात साल तक साथ रहे थे। इन दिनों राकेश बापट बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) का हिस्सा बने हुए हैं। इस शो में राकेश कई कारणों से सुर्खियां बटोरते रहते हैं। यही नहीं इस शो में राकेश बॉलीवुड एक्ट्रेस शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) का कनेक्शन बने हुए हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। राकेश और शमिता की दोस्ती दिन-ब-दिन मजबूत होती जा रही है। Also Read - Entertainment News of The Day: Beast में हुई इस खूंखार विलेन की एंट्री, तो Aamir Khan के भाई Faissal क्यों नहीं रचाई दोबारा शादी?

हाल ही के एक एपिसोड में शमिता और राकेश ने एक आर्गुमेंट के बाद अपनी पर्सनल लाइफ को कई खुलासे किए। राकेश ने शमिता से रिद्धि डोगरा के साथ अपने तलाक के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि बचपन से लेकर अब तक राकेश ने अपनी लाइफ में कई उतार-चढ़ाव झेले हैं।

राकेश ने कहा कि उन्हें एंग्जायटी इशू होने लगे थे। उन्होंने यह भी बताया कि पिता की मृत्यु ने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया। अभिनेता ने आगे खुलासा किया कि उनकी मां और बहन उनके लिए चिंतित थीं और वह हफ्तों तक बिना सोए रहे। राकेश बापट ने कहा, 'मैं टूटने के कगार पर था।'

कुछ दिन पहले रिद्धि डोगरा एक्टर के सपोर्ट में सामने आई थीं। हाल ही के एक एपिसोड में प्रतीक सहजपाल से हुई बहस के बाद राकेश भावुक हो गए थे। अपने एक्स-हस्बैंड को रोते हुए देखने के बाद रिद्धि उनके समर्थन में सामने आई और कहा कि वो गरिमा के साथ खेल खेल रहे हैं।