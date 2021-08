Bigg Boss OTT से सीधा सलमान खान के घर में एंट्री मारेंगे ये 4 कंटेस्टेंट्स, 3 हफ्ते में मारी लंबी छलांग [Exclusive]

Bigg Boss OTT to Bigg Boss 15: these 4 Contestants to enter in Salman Khan's show? [Exclusive]: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) को शुरू हुए तीन हफ्ते का समय होने जा रहा है। ऐसे में अब बिग बॉस का गेम खत्म होने में केवल 3 हफ्तों का समय बचा है। तीन हफ्तों के बाद सलमान खान (Salman Khan) बिग बॉस के 15वें सीजन (Bigg Boss 15) के साथ धमाकेदार एंट्री मारेंगे। ऐसे में बिग बॉस ओटीटी के कुछ कंटेस्टेंट्स को ‘बिग बॉस 15’ के घर में एंट्री करने का मौका मिलेगा। इसी बीच बॉलीवुड लाइफ को इन कंटेस्टेंट्स के नाम पता चल गए हैं जो कि जल्द ही सलमान खान से मुलाकात करने वाले हैं। ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो बिग बॉस ओटीटी के 4 कंटेस्टेंट्स को ‘बिग बॉस 15’ के घर में रहने का मौका मिलने वाला है। Also Read - Bigg Boss OTT: स्ट्रगल के दिनों में ऐसे दिखते थे बिग बॉस के ये धुरंधर, तस्वीरें देखकर पहचान नहीं पाएंगे आप

इन कंटेस्टेंट्स के नाम राकेश बापट, शमिता शेट्टी, नेहा भसीन और प्रतीक सेजपाल है। हाल ही में नेहा भसीन और प्रतीक सेजपाल बिग बॉस ओटीटी के घर के बॉस वूमन और बॉस मैन बने हैं। राकेश बापट और शमिता शेट्टी ने भी अपने फैंस के दिलों में जगह बनानी शुरू कर दी है। फैंस को राकेश बापट, शमिता शेट्टी की क्यूट केमिस्ट्री खूब लुभा रही है।

हाल ही में राकेश बापट, शमिता शेट्टी को किस करते नजर आए थे। जिसके बाद राकेश बापट को शमिता शेट्टी के पैर भी दबाते हुए देखा गया था। धीरे धीरे राकेश बापट, शमिता शेट्टी का रिश्ता गहरा होने लगा है। सूत्रों की मानें तो मेकर्स राकेश बापट और शमिता शेट्टी का लव एंगल दिखाना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही हाल नेहा भसीन और प्रतीक सेजपाल का भी है।

देखें बिग बॉस ओटीटी का प्रोमो-

बिग बॉस ओटीटी के घर में नेहा भसीन और प्रतीक सेजपाल के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। ऐसे में मेकर्स इन चारों कंटेस्टेंट्स को ‘बिग बॉस 15’ में भी एक मौका देना चाहते हैं। ऐसे में दिव्या अग्रवाल, मूस जटाना, मिलिंद गाबा और निशांत भट्ट जैसे कंटेस्टेंट्स को ‘बिग बॉस 15’ में जगह बनाने के लिए खासा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे आप ‘बिग बॉस 15’ के घर में किस कनेक्शन को देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।