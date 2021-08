Urfi Javed on her elimination: बिग बॉस ओटीटी के पहले वीकेंड का वार में करण जौहर (Karan Johar) ने प्रतियोगी उर्फी जावेद (Urfi Javed) को घर से बाहर का रास्ता दिखाया। उर्फी जावेद को दर्शकों की तरफ से सबसे कम वोट मिले, जिसके बाद करण जौहर ने उन्हें घर से बाहर आने का न्योता दे डाला। उर्फी जावेद के घर से बाहर होने के बाद फैंस काफी नाराज हुए और उन्होंने कई ट्वीट भी किए लेकिन हम सब जानते हैं कि बिग बॉस ओटीटी में दर्शकों के पास ये पावर है कि वो किसे शो से बाहर करना चाहते हैं। Also Read - Bigg Boss OTT First Elimination: Urfi Javed को मेकर्स ने दिखाया बाहर का रास्ता, नाराज फैंस ने दिया 'स्क्रिप्टेड शो' का टैग

उर्फी जावेद ने बिग बॉस ओटीटी से बाहर होने के बाद फैंस को धन्यवाद कहा और बोली कि उनका सफर छोटा लेकिन यादगार रहा। उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर अपने घर से एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, ‘मैं घर वापस आ चुकी हूं। धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। मेरा सफर छोटा रहा लेकिन अच्छा रहा।’ आप उर्फी जावेद का पोस्ट नीचे देख सकते हैं:

वीकेंड का वार पर दिखा करण जौहर का गुस्सा:

बिग बॉस ओटीटी के पहले वीकेंड का वार में दर्शकों को करण जौहर का गुस्सा नजर आया। जब से बिग बॉस ओटीटी शुरु हुआ है, तब से ही दर्शक करण जौहर का ये अवतार देखने के लिए उत्साहित थे। कई लोगों को भरोसा ही नहीं था कि वो नाराज भी हो सकते हैं। हालांकि करण जौहर ने कल साबित कर दिया कि वो प्रतियोगियों की गलतियां माफ नहीं करने वाले हैं। अगर कोई गलत करेगा तो वीकेंड का वार में उसकी ऐसी क्लास लगेगी कि उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। करण जौहर बीती रात दिव्या अग्रवाल पर भड़के और कहा कि वो बिग बॉस के घर में हैं, ना कि किसी पार्टी में। वैसे आप उर्फी जावेद के बेघर होने से खुश हैं या निराश हमें कमेंट करके जरूर बताएं।