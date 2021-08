Urfi Javed want to be Make Zeeshan Khan's Face Black: टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद (Urfi Javed) को संडे का वार के दिन बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के घर से बाहर कर दिया गया है। इस शो से बाहर होने वाली उर्फी जावेद पहली कंटेस्टेंट्स बनी हैं। उर्फी जावेद अपने इनसाइड कनेक्शन जीशान खान (Zeeshan Khan) की वजह से नॉमिनेट हुई थी। जीशान ने शो में उर्फी की जगह दिव्या अग्रवाल को चुना था। बाद में कम वोटों के कारण उर्फी को घर से बाहर कर दिया और वो सीजन की पहली एलिमिनेट कंटेस्टेंट बनीं। Also Read - Bigg Boss OTT: स्पाइडर-वूमेन बनकर घर में जाएंगी Rakhi Sawant, प्रतियोगियों की आएगी शामत

हालांकि, एक्ट्रेस ने अपने घर से बेघर होने के लिए जीशान खान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने स्पॉटबॉयई डॉट कॉम से बातचीत में जीशान खान के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, 'मैं जब से घर से बाहर आई हूं तब से रो रही हूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे कनेक्शन ना बनाने की वजह से बाहर आना पड़ा। सबसे बड़ी गलती मैंने पहले ही एपिसोड में जीशान खान को अपना कनेक्शन बना लिया था। पता नहीं किस बेवकूफ को मैंने अपना कनेक्शन चुन लिया था। इतना मुझे आपने एक्स को लेकर पछताव नहीं है जितना मुझे इस लड़के को चुनकर है।'

उर्फी जावेद ने आगे कहा, 'हम पिछले तीन सालों से एक-दूसरे को जानते थे और वह एक अच्छा दोस्त था इसलिए मैंने उसे चुना। मुझे नहीं पता था कि वह शो में एंट्री करने के बाद बदल जाएगा। मुझे नहीं पता था वहां जाकर वो अमीरो के झुंड में चला जाएगा। वह पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकता है और अपने खेल को मजबूत बना सकता है। वह एक स्वार्थी आदमी है। अगर वो बहार आया तो मैं उसको मार वार दूंगी। मुझे दिख गया जिस दिन उसके मुह पर कलिक पोत दूंगी मैं।'