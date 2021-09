Bigg Boss OTT: Video of Moose Jattana and Nishant Bhatt's Cute Fight goes Viral, Fans are Missing SidNaaz: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के घर झगड़ों के बीच में मूस जटाना (Moose Jattana) और निशांत भट्ट (Nishant Bhatt) की एक अलग ही कहानी चल रही है। बिग बॉस के पहले ही दिन से मूस जटाना और निशांत भट्ट अच्छे दोस्त बन गए थे। जिसके बाद इन दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगी है। हाल ही में मूस जटाना, निशांत के लिए दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) से लड़ाई करती नजर आई थीं। मूस जटाना ने दिव्या अग्रवाल को जमकर खरीखोटी सुनाई थी। मूस जटाना ने दावा किया था कि उनके और निशांत के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर मूस जटाना और निशांत भट्ट का एक वीडियो वायरल हो गया है। Also Read - Bigg Boss OTT: Moose Jattana के चरित्र पर उंगली उठाने के बाद Divya Agarwal ने Pratik Sehajpal को दिखाए तेवर

इस वीडियो में मूस जटाना और निशांत भट्ट पिलो फाइट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में मूस जटाना जोर जोर से चिल्ला रही हैं। मूस, निशांत भट्ट से हाथ न लगाने को बोल रही है। ऐसे में निशांत, पिलो से मूस को खूब मार रहे हैं। इस वीडियो में मूस जटाना और निशांत भट्ट एक साथ जमकर हंगामा मचाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान मूस जटाना, निशांत भट्ट के ऊपर चढ़कर बैठ गईं।

मूस जटाना और निशांत भट्ट के इस वीडियो को देखकर फैंस को सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और शहनाज गिल (Sehnaaz Gill) की याद आ गई है। बिग बॉस 13 के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल ने बहुत बार पिलो फाइट की है। नाराज होने पर अक्सर शहनाज गिल, सिद्धार्थ शुक्ला को पिलो से मारती थी। जिसके जवाब में सिद्धार्थ शुक्ला भी शहनाज गिल पर हमला कर देते थे।

देखें मूस जटाना और निशांत भट्ट की वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by biggboss khabri (@biggbosskhabri_15)

शहनाज गिल पीछा छुड़ाने के लिए सिद्धार्थ से माफी मांगने लग जाती थीं। फैंस को सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की ये लड़ाई खूब पसंद आती थी। मूस जटाना और निशांत भट्ट की इस क्यूट लड़ाई ने एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की पुरानी यादों को ताजा कर दिया है।

देखें सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)

गौरतलब है कि बिग बॉस 13 के घर में ही सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की करिबियां बढ़ी थीं। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल अपने रिश्ते को लेकर काफी गंभीर थे। खबर है कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल दिसंबर 2021 को शादी करने जा रहे थे।