Bigg Boss audience impressed with Nia Sharma's entry: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अदाकारा निया शर्मा (Nia Sharma) ने बीते दिन ही बिग बॉस ओटीटी के घर में एंट्री मारी है और दर्शकों को दीवाना बना दिया है। निया शर्मा की एंट्री के दिन की खास बात यह रही कि घर में बिना बात की लड़ाइयां देखने को नहीं मिलीं। घर में आते ही निया ने सबके साथ बात की और घर में खुशनुमा माहौल बन गया। निया शर्मा ने घुसते ही दिव्या अग्रवाल के साथ रिश्ता कायम किया और राकेश बापट को सलाह दी कि वो अपने शर्मीलेपन से बाहर निकलें। दर्शकों को निया शर्मा के वनलाइनर्स भी काफी पसंद आए। निया शर्मा की एंट्री से दर्शकों को पता चल गया कि शो में किस चीज की कमी थी।

निया शर्मा की एंट्री देख दर्शकों का दिल बाग-बाग हो गया और उन्होंने ट्विटर पर अदाकारा की एंट्री को बिंदास बता डाला। दर्शकों ने निया शर्मा को क्यूट और ब्यूटिफुल जैसे तमगे दिए हैं। ट्विटर पर एक फैन ने कमेंट में लिखा है, ‘निया शर्मा की एंट्री से शो में ताजगी आ गई है। निया ने प्रतियोगियों के नकारात्मक साइड को अपनी पॉजिटिवनेस से छुपा लिया। निया की एनर्जी ने शो का स्तर बढ़ा दिया।’ तो वहीं दूसरे दर्शक ने कमेंट में लिखा है, ‘मुझे लगता है कि निया ने घर का माहौल ही बदलकर रख दिया है। घर में 24 घंटे हो चुके हैं और एक बार भी लड़ाई नहीं हुई है। घरवाले हमारा मनोरंजन भी कर रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी। निया वाकई बहुत पॉजिटिव है।’

She has brought a refreshing change to the show! She got them loosened up and brought out a different side of all the housemates. Her contagious energy has literally given them a boost! @Theniasharma @karanjohar @ColorsTV @VootSelect #BBOTT #NiaSharma #NiaSharmainBBOTT #DoGhoont

I think my gurl has changed the Atmosphere of house... Their was no fight in 24/7 ...

Raat ko bhi Entertain rakhaa...

Maanooo yaaa na manooo she is Kind hearted and positive person... And I love her to death....#NiaSharma #NiaSharmainBBOTT

— Ⓢⓐⓝⓙⓤ (@I_stan_queeNIA) September 2, 2021