Bigg Boss OTT: मेकर्स ने कॉपी किया है Vikas Gupta के शो का फॉर्मेट? बुरी तरह फ्लॉप होगा Karan johar का शो

Will Karan Johar's show Bigg Boss OTT flop like Vikas Gupta's show Ace of Space: करण जौहर का अपकमिंग शो बिग बॉस ओटीटी कुछ ही दिन में दस्तक देने वाला है। इस शो की अनाउंसमेंट के साथ ही लोग दो गुटों में बंट चुके हैं। एक गुट का कहना है कि बिग बॉस ओटीटी पर देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं दूसरी गुट का मानना है कि मेकर्स फालतू में पैसा बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि ये शो बुरी तरह फ्लॉप होगा। इससे हटकर अगर बात करें तो बिग बॉस ओटीटी के घर के कमरों की तस्वीरें हो या फिर इसे लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म...सब कुछ विकास गुप्ता के रिएलिटी शो ऐस ऑफ स्पेस (Ace Of Space) जैसा ही है।

बीते दिनों ही इस शो के घर के अंदर की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसे देखने के बाद जो पहली चीज दिमाग में क्लिक करेगी वो ये है कि आखिरी इतने छोटे-छोटे कमरों में कौन रहेगा? कुछ ऐसा ही हाल विकास गुप्ता के शो का भी था। विकास गुप्ता के शो का फॉर्मेट था कि दिन बीतने के साथ-साथ घर को और छोटा कर दिया जाता था। अब बिग बॉस ओटीटी के मेकर्स कंटेस्टेंट्स की किस तरह से परीक्षा लेने वाले हैं...ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा।

विकास गुप्ता का शो 'ऐस ऑफ स्पेस' (Ace Of Space) टीवी के साथ-साथ वूट पर भी लॉन्च किया गया था। तमाम कंट्रोवर्सी और अतरंगी गेम्स के बाद भी विकास गुप्ता (Vikas Gupta) का शो बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ था।

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाले इस शो के हर एपिसोड में बिना सेंसर के चीजें दिखाई जाती थी, लेकिन फिर भी इस शो के मेकर्स दर्शकों पर अपना जादू बिखेर पाने में नाकामयाब रहे थे। देखा जाए तो लगभग-लगभग बिग बॉस ओटीटी में भी मेकर्स वहीं सब कुछ परोसने वाले हैं जो हम 'ऐस ऑफ स्पेस' में देख चुके हैं। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं करण जौहर का शो विकास गुप्ता के शो के ही जैसा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) भी ऐस ऑफ स्पेस की तरह फ्लॉप साबित होगा? या फिर करण जौहर शो के कंटेस्टेंट्स को ऐसे-ऐसे टास्क देंगे जिसे देखकर लोगों का खूब मनोरंजन होने वाला है?