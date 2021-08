Bigg Boss OTT: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Star Urfi Javed crafts a dress made out of a Garbage Bag: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) बीते हफ्ते से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बिग बॉस के घर में इस बार ऐसे कई सितारे नजर आ रहे हैं जो कि सारी लाइमलाइट चुरा ले जा रहे हैं। लोग नेहा भसीन (Neha Bhasin), रिद्धिमा पंडित (Ridhima Pandit), शमिता शेट्टी (Shamita Shetty), राकेश बापट (Raqesh Bapat) और प्रतीक सेजवाल (Pratik Sehajpal) जैसे सितारों से अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहे हैं। ऐसे में टीवी अदकारा उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने फुटेज पाने के लिए एक नया कारनामा कर डाला है। Also Read - Bigg Boss OTT: मनमानी कर रहे Pratik Sehajpal पर भड़की Ridhima Pandit, बोली ‘मैं तेरे बाप की नौकर…’

हाल ही में उर्फी जावेद ने बिग बॉस के घर में गार्बेट बैग से बनी एक ड्रेस को तैयार किया था। बाद में उर्फी जावेद गार्बेज बैग से बनी इस ड्रेस को पहनकर घर के काम करती नजर आईं। इस ड्रेस में उर्फी जावेद बेहद कमाल लग रही थीं। बिग बॉस ओटीटी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर उर्फी जावेद की ये तस्वीरें शेयर की गई हैं।

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया गया है कि नॉमिनेशन से बचने के लिए उर्फी जावेद ने ये ड्रेस तैयार की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उर्फी जावेद की ये ट्रिक काम भी कर रही है। उर्फी जावेद की इस ड्रेस ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लोग उर्फी जावेद की तस्वीरों और वीडियो से अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहे हैं। Also Read - Bigg Boss OTT:Neha Bhasin ने मिनटों में कर दी Pratik Sehajpal की बोलती बंद, जीता फैंस का दिल

देखें उर्फी जावेद की वीडियो और तस्वीरें- Also Read - Bigg Boss OTT Contestant Weekly Salary: सबसे मोटी रकम वसूल रही हैं Ridhima Pandit, बाकी स्टार्स का ये है हाल !!

फैंस का मानना है कि उर्फी जावेद बहुत टैलेंटेड हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इस ड्रेस को पहनने के लिए उर्फी जावेद को बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं। गौरतलब है कि उर्फी जावेद शो में अपनी जगह बनाने के लिए काफी मेहनत कर रही हैं। हाल ही में उर्फी जावेद का जीशान खान के साथ झगड़ा भी हो गया था। खाना बनाने की जिम्मेदारियों को लेकर उर्फी जावेद और जीशान खान के बीच जबरदस्त तनाव देखने को मिला था।