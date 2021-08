Bigg Boss OTT: Zeeshan Khan ने घर से बाहर होते ही दिखाए चोटों के निशान, फैंस ने लगाई मेकर्स की लताड़

Bigg Boss OTT: Zeeshan Khan Gives Proof Of His Injuries On Social Media, Fans Lash out on Makers: सीरियल कुमकुम भाग्य में नजर आ चुके टीवी एक्टर जीशान खान (Zeeshan Khan) को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के मेकर्स ने जीशान खान को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। प्रतीक सेजपाल (Pratik Sehajpal) के साथ हुई लड़ाई के बाद मेकर्स ने ये फैसला लिया है। बिग बॉस ओटीटी के मेकर्स के इस फैसले ने जीशान खान को जोरदार झटका दे दिया है। इसी बीच जीशान खान ने दुनिया जमाने के सामने अपनी चोट दिखा दी है। Also Read - Bigg Boss OTT: Pratik Sehajpal पर हाथ उठाना Zeeshan Khan पर पड़ा भारी, मेकर्स ने दिखाया बाहर का रास्ता

कुछ समय पहले ही जीशान खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में जीशान खान शर्टलैस होकर अपने जख्म दिखाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में जीशान खान के सीने और हाथ पर चोट के निशान साफ देखे जा सकते हैं। जीशान खान की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। लोगों ने बिग बॉस ओटीटी के मेकर्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया है।

देखें जीशान खान की पोस्ट- Also Read - Bigg Boss OTT Promo: Akshara Singh के भद्दे कमेंट पर Shamita Shetty ने खोया आपा, फिर कुछ ऐसा हुआ भोजपुरी स्टार का हाल

View this post on Instagram A post shared by Zeeshan Khan (@theonlyzeeshankhan)

View this post on Instagram A post shared by Bigg Boss 15 (@bigg.boss15.updates)

फैंस बिग बॉस के मेकर्स के इस फैसले को गलत बता रहे हैं। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जीशान खान नाम का हैशटैग भी ट्रैंड करने लगा है। आम जनता का मानना है कि जीशान खान की जगह प्रतीक सेजपाल को शो से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। लोग लगातार जीशान खान को शो में वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। Also Read - Akshara Singh ने Pawan Singh को लेकर किया झकझोर देने वाला खुलासा, कहा 'लोग एसिड लेकर मेरे पीछे...'

देखें फैंस के रिएक्शन-

क्या है मामला?

बिग बॉस ओटीटी के घर में हुए एक टास्क के दौरान जीशान खान, प्रतीक सेजपाल के साथ झगड़ा करते नजर आए थे। इस दौरान जीशान खान ने प्रतीक सेजपाल पर हाथ उठा दिया। टास्क के दौरान हुई हाथापाई के बाद बिग बॉस ने जीशान खान को घर से बेघर करने की सजा सुना दी। बिग बॉस ने बिना देरी किए जीशान खान को घर बाहर कर दिया गया। बिग बॉस के इस फैसले ने घरवालों को भी जोरदार झटका दे दिया है।