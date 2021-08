Bigg Boss OTT contestant Zeeshan Khan had an anxiety attack as Karan Johar bashed him badly on Sunday Ka Vaar episode: बिग बॉस का ओटीटी वर्जन भी खासा मशहूर हो रहा है। दो हफ्ते पहले ही इस शो की शुरुआत हुई है और कम वक्त में ही करण जौहर का ये शो सुर्खियां बटोरने लगा है। इस शो में आए दिन इतना बवाल होता है कि सोशल मीडिया तक इसकी गूंज सुनाई पड़ती है। इस हफ्ते संडे का वार स्पेशल एपिसोड में करण जौहर ने कुछ ऐसा कर दिया है कि लोग उन्हें जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। दरअसल करण जौहर (Karan Johar) ने सभी के सामने जीशान खान को इतनी बुरी तरह से फटकार लगाई कि रात में उन्हें एंग्जायटी अटैक पड़ गया। इसके बाद देर जीशान खान को मेडिकल रूम ले जाने की नौबत आ गई। Also Read - Bigg Boss OTT: Raqesh Bapat ने इस खास जगह पर Shamita Shetty को किया किस, फैंस बोले 'शादी करके निकलोगे क्या...?'

दरअसल इस हफ्ते जीशान खान (Zeeshan Khan) और अक्षरा सिंह (Akshara Singh) के बीच खूब लड़ाई हुई है और गुस्से में आकर जीशान उन्हें उनकी हद में रहने के लिए कह रहे थे। जीशान खान ने अक्षरा सिंह को काफी खरी खोटी सुनाई और इस दौरान उनके मुंह से कई अपशब्द भी निकले। साथ ही जीशान की वजह से अक्षरा की उंगली में भी गंभीर चोट आई।

संडे का वार स्पेशल एपिसोड के दौरान करण जौहर ने जीशान खान के इसी रवैये पर उनकी क्लास लगा दी। करण जौहर ने जीशान खान को हिदायत दी कि वो हर एक लड़की के साथ सम्मान के साथ पेश आए।

करण जौहर की हुई खूब फजीहत

संडे का वार स्पेशल एपिसोड में करण ने ना सिर्फ जीशान की क्लास लगाई बल्कि उन्होंने दिव्या अग्रवाल को भी काफी कुछ सुनाया है। इसी के साथ-साथ करण जौहर पर पक्षपात करने के भी आरोप लगते रहे हैं। टीवी इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों ने करण जौहर को बेकार होस्ट बताया है। सुयश रॉय ने तो ये तक बोल दिया है कि करण को सलमान खान की कॉपी करने की जरूरत नहीं है।