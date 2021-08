Bigg Boss OTT: Pratik Sehajpal पर हाथ उठाना Zeeshan Khan पर पड़ा भारी, मेकर्स ने दिखाया बाहर का रास्ता

Bigg Boss OTT: Zeeshan Khan Thrown Out Of Show After fight With Pratik Sehajpal: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में नजर आ रहे टीवी एक्टर जीशान खान (Zeeshan Khan) लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जीशान खान बिग बॉस के उन सदस्यों में से एक हैं जो कि अपनी बात लोगों के सामने रखने से जरा भी नहीं डरते। यही वजह है जो जीशान खान अक्सर बिग बॉस के घर में झगड़ा करते नजर आते है। लड़ाई करने की ये आदत जीशान खान पर भारी पड़ गई है। मेकर्स ने सीरियल कुमकुम भाग्य के इस स्टार को बिग बॉस के घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक टास्क के दौरान जीशान खान, प्रतीक सेजपाल के साथ झगड़ा करते नजर आए थे। इस दौरान जीशान खान ने प्रतीक सेजपाल पर हाथ उठा दिया। Also Read - Bigg Boss OTT Promo: Akshara Singh के भद्दे कमेंट पर Shamita Shetty ने खोया आपा, फिर कुछ ऐसा हुआ भोजपुरी स्टार का हाल

घरवालों ने मामले को संभालने की कोशिश की लेकिन जीशान खान और प्रतीक का गुस्सा जरा भी शांत नहीं हुआ। जैसा कि सब जानते हैं कि बिग बॉस के घर में किसी कंटेस्टेंट पर हाथ नहीं उठाया जा सकता। ऐसे में बिग बॉस ने जीशान खान को घर से बेघर करने की सजा सुना दी। बिग बॉस ने बिना देरी किए जीशान खान को घर से बेघर कर दिया।

ये फैसला होते ही जीशान खान ने बिना देर किए शो छोड़ दिया। जीशान खान की विदाई ने घर के सभी सदस्यों को इमोशनल कर दिया है। इस दौरान दिव्या अग्रवाल और मूस जटाना,जीशान खान से लिपटकर रोती नजर आईं। वहीं बिग बॉस के इस फैसले ने घरवालों को भी जोरदार झटका दे दिया है। Also Read - Akshara Singh ने Pawan Singh को लेकर किया झकझोर देने वाला खुलासा, कहा 'लोग एसिड लेकर मेरे पीछे...'

देखें बिग बॉस ओटीटी का वीडियो- Also Read - Bigg Boss OTT: Akshara Singh ने Neha Bhasin को कहा, 'मर्द चोर', सोशल मीडिया पर मिले ऐसे रिएक्शन !!

View this post on Instagram A post shared by Bigg Boss 15 (@bigg.boss15.updates)

बीते दिन ही रिद्धिमा पंडित और करण नाथ को बिग बॉस के घर से बाहर किया गया है। इसी बीच जीशान खान भी बिग बॉस के गेम से बाहर हो चुके हैं। ये खबर सुनकर जीशान खान के फैंस को जोरदार झटका लगेगा। जीशान कान बिग बॉस के उन कंटेस्टेंट्स में से एक थे जिनकी तारीफ करण जौहर ने की थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मेकर्स जीशान खान को बिग बॉस में आने का दोबारा मौका दे सकते हैं।