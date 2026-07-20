Bigg Boss: एक साथ शुरू होंगे 6 भाषाओं के 'बिग बॉस', पहली बार होगा ऐसा कमाल

Bigg Boss 2026: रियलिटी शो 'बिग बॉस' को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है. इस बार मेकर्स ने शो को एक साथ 6 भाषाओं में लॉन्च करने का फैसला किया है. इस खबर के आते ही फैंस एक्साइटेड हो गए हैं.

एक साथ 6 भाषाओं के बिग बॉस आएंगे.

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) का बेसब्री से इंतजार किया जाता है. इस शो के अब तक 19 सीजन आ चुके हैं और अब साल 2026 में 20वें सीजन के लिए लोग एक्साइटेड हैं. इसी बीच मेकर्स ने 'बिग बॉस' को लेकर ऐसी खबर दी है कि लोगों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा. दरअसल, साल 2026 में 'बिग बॉस' के 6 वर्जन यानी हिदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और बांग्ला एक साथ शुरू होंगे. ये पहली बार होगा जब रियलिटी शो के 6 भाषाओं के नए सीजन एक साथ ऑनएयर होंगे.

'बिग बॉस' को होस्ट करेंगी ये हस्तियां

'बिग बॉस' के अलग-अलग भाषाओं के होस्ट की बात करें तो हिंदी वर्जन को सलमान खान होस्ट करेंगे. वहीं, शो के मलायलम वर्जन को मोहनलाल, कन्नड़ वर्जन को किच्चा सुदीप, तेलुगू वर्जन को नागार्जुन, तमिल वर्जन को विजय सेतुपति और बांग्ला वर्जन को सौरव गांगुली होस्ट करेंगे. बताते चलें कि इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन सौरव गांगुली पगली बार 'बिग बॉस' को होस्ट करते नजर आएंगे. 2026 के सितंबर में शो के ये सभी एडिशन जियो हॉटस्टार के टेलीविजन नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर ऑनएयर किए जाएंगे.

जियो हॉटस्टार ने जारी किया बयान

जियो हॉटस्टार की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया है, 'सितंबर 2026 से ये सभी संस्करण जियोस्टार के टेलीविजन नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित किए जाएंगे. शो की होस्ट्स की टीम, जिसमें सलमान खान, विजय सेतुपति, नागार्जुन, किच्चा सुदीप और मोहनलाल शामिल हैं. इस बार सौरव गांगुली भी इस फ्रेंचाइजी से जुड़ रहे हैं.'

जियो हॉटस्टार ने बताए आंकड़े

जियो हॉटस्टार के मुताबिक, साल 2025 में बिग बॉस को 500 मिलियन व्यूज मिले थे. वहीं, 438 बिलियन से ज्यादा व्यूइंग मिनट्स दर्ज किए. 6 भाषाओं के एडिशन को 47 परसेंट साल-दर-साल ग्रोथ देखने को मिली और शानदार एंगेजमेट हासिल की है. जियो हॉटस्टार के एंटरटेनमेंट सेल्स (टीवी) हेड महेश शेट्टी ने कहा है, 'पिछले दो दशकों में बिग बॉस ने लगातार खुद को नाया रूप दिया है और हर सीजन के साथ अपने पैमाने, सहभागिता और सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाया है. ये फेस्टिव सीजन हमारे लिए अब तक का सबसे बड़ा पड़ाव है, जब 6 भाषाओं के संस्करण एक साथ दर्शकों के सामने आएंगे. बिग बॉस की सबसे बड़ी ताकत इसकी दर्शकों को लगातार जोड़कर रखने की क्षमता है.' एंटरटेनमेंट सेल्स (डिजिटल) हेड भास्कर रमेश ने कहा है, 'फेस्टिव सीजन के दौरान जब दर्शकों के ध्यान कई दिशाओं में बंटा होता है, तब बिग बॉस एक शक्तिशाली आकर्षण का केंद्र बनकर सामने आता है. 24x7 घंटे लाइव फीड, अरबों वोट्स और लाखों लाइव चैट्स के कारण शो में 47 फीसदी साल-दर-साल ग्रोथ हुई है. ये दर्शकों को सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि एक्टिव भागीदार बनाता है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.