Dhurandhar 2 Advance Booking: Baahubali 2 के इस रिकॉर्ड को धराशाही करेगी रणवीर सिंह की फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा कोहराम

Dhurandhar 2 Advance Booking: रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के जरिए आदित्य धर बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने की तैयारी में हैं. माना जा रहा है कि पहले ही दिन ये फिल्म बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है.

Dhurandhar 2 Advance Booking: फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने कसम खा ली है कि वो बॉक्स ऑफिस की दुनिया में बवाल मचाकर रखेगी. आर माधवन (R Madhavan) , रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) एक बार फिर से इस फिल्म के जरिए बॉक्स ऑफिस पर राज करने आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि रिलीज से पहले ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने जबरदस्त तरीके से नोट छापने शुरू कर दिए हैं. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के टिकिट बड़ी ही तेजी से बिक रहे हैं. आपको जाकर हैरानी होगी कि अब तक फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के करीब 6 लाख टिकट बिक चुके हैं. समय के साथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का ये अंकड़ा बढ़ ही रहा है. लोगफिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. अगर ऐसा ही रहा तो कुछ ही घंटों में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' फिल्म बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ डालेगी. अकले PVR INOX ने ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के करीब 150,000 बेच डाले हैं. इसी के साथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने PVR INOX के लिए हाईएस्ट एवर प्रीमियर डे प्री-सेल्स रिकॉर्ड बना डाला है.

बॉहुबली के पीछे पड़ी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज'

बाहुबली 2 की एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड पर खतरा मंडराने लग गया है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन 6.50 टिकट बेचे थे. बाहुबली 2 की जबरदस्त एडवांस बुकिंग देखने को मिली थी. वहीं दूसरे नंबर पर जवान का नाम आता है. शाहरुख खान की फिल्म जवान ने 5.57 लाख टिकट एडवांस बुकिंग में बेचे थे. इसके अलावा तीसरे नंबर पर पठान का नाम आता है. फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के दौरान 5.56 लाख टिकट बेच डाले थे. इस लिस्ट में अगला नाम यश की फिल्म KGF: Chapter 2 का नाम आता है. केवल हिंदी में ही इस फिल्म ने करीब 5.15 लाख एडवांस टिकट बुक किए थे. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बहुत दिन पहले ही पठान, जवान और केएफजी को धराशाही कर दिया था.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' मचाने वाली है बवाल?

एनिमल भी किसी के कम नहीं हैं. इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग के दौरान 4.60 लाख टिकट की सेल की थी. अब बाहुबली 2 को पछाड़ने में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को ज्यादा देर नहीं लगेगी. माना जा रहा है कि पहले ही दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कम से कम 200 करोड़ की कमाई होने वाली है. वहीं एक हफ्ते के अंदर ही अंदरफिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' करीब 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगी. इससे पता चलता है कि लोग फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के पीछे कितने पागल हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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