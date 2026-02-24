Do deewane Seher Mein Box Office Collection Day 5: मृणाल ठाकुर की फिल्म देख लोग हो रहें दीवाने, 5वें दिन इतना हुआ कारोबार

मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की नई रोमांटिक फिल्म 'दो दीवाने सहर में' को रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं. आइए जानते हैं कि फिल्म ने अपने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को कितनी कमाई की है.

मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की नई रोमांटिक फिल्म 'दो दीवाने सहर में' बॉक्स ऑफिस पर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है. फिल्म ने अपने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को मंडे टेस्ट के बाद अपनी पकड़ को काफी हद तक संभलकर रखा है. युवाओं के बीच फिल्म की लोकप्रियता और इसके गाने ने इसे वर्किंग डेज में भी चर्चा में बनाए रखा है. आइए जानते हैं कि मंगलवार को फिल्म ने कितनी कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर इसकी स्थिति क्या है.

5वें दिन का कलेक्शन

रिलीज के पांचवां दिन किसी भी फिल्म के लिए चैलेंज से भरा होता है. 'दो दीवाने सहर में' के शुरुआती रिपोर्ट इस तरह है. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने अपने 5वें दिन लगभग 39 लाख का कारोबार किया है. सोमवार के मुकाबले मंगलवार के कलेक्शन में मामूली गिरावट देखी गई है. यह स्थिरता दिखाती है कि मृणाल और सिद्धांत की केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद आ रही है. 5 दिनों के बाद फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब लगभग 5.19 करोड़ के आंकड़े को छू रहा है.

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

फिल्म की शुरुआत औसत रही थी, लेकिन वीकेंड के बाद भी फिल्म का पूरी तरह से न गिरना मेकर्स के लिए राहत की बात है. पहले दिन फिल्म ने 1.25 करोड़ की कमाई की वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 1.50 करोड़ कमाए. फिल्म ने पहले रविवार को 1.45 करोड़ का कलेक्शन किया. पहले सोमवार को फिल्म ने 60 लाख की कमाई की और पांचवें दिन फिल्म ने 39 लाख की कमाई की. इस तरह से फिल्म ने 5 दिनों में 5.19 करोड़ की कमाई की.

मृणाल और सिद्धांत का रोमांस

बॉक्स ऑफिस पर 'ओ रोमियो' जैसी बड़ी फिल्मों की मौजूदगी के बावजूद यह फिल्म टिकी हुई है. मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी को पहली बार पर्दे पर साथ देखना दर्शकों के लिए एक नया अनुभव है. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को नेचुरल और क्यूट बताया जा रहा है. फिल्म के गाने लोगों को बहुत पसंद आ रहें हैं. वहीं यह फिल्म मेट्रो शहरों और मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

क्या बजट रिकवर होगा?

फिल्म का बजट लगभग 12-15 करोड़ के बीच बताया जा रहा है. मौजूदा रफ्तार को देखते हुए, फिल्म को अपना बजट वसूलने के लिए कम से कम दूसरे वीकेंड तक थिएटर्स में टिकना होगा. शुक्रवार को नई रिलीज के आने से पहले फिल्म को कम से कम 6-7 करोड़ का आंकड़ा पार करना होगा ताकि यह एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सके. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

