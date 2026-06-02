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Drishyam 3 VS Blast Box Office Collection: 100 करोड़ी हुई 'दृश्यम 3', 'ब्लास्ट' का हो गया इतना कलेक्शन

Drishyam 3 VS Blast: मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' और अर्जुन सरजा की फिल्म 'ब्लास्ट' सिनेमाघरों में लगी हुई हैं. आइए दोनों साउथ फिल्मों का कलेक्शन जानते हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 2, 2026 9:32 PM IST
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'दृश्यम 3' और 'ब्लास्ट' ने इतनी कमाई कर ली है.

Drishyam 3 VS Blast Box Office Collection Report: साउथ सिनेमा हिंदी बेल्ट में भी काफी पसंद किया जाता है. साउथ मूवीज रिलीज होते ही देश भर में छा जाती हैं. इन दिनों सिनेमाघरों में साउथ की दो फिल्में यानी मोहनलाल (Mohanlal) की 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) और अर्जुन सरजा (Arjun Sarja) की 'ब्लास्ट' (Blast) सिनेमाघरों में धमाल मचा रही हैं. दोनों मूवीज को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. मोहनलाल की फिल्म को रिलीज हुए 13 दिन हो गए हैं और ये 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है. वहीं, अर्जुन सरजा की फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन हो गए हैं और इसे लोग पसंद कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि फिल्म 'दृश्यम 3' और फिल्म 'ब्लास्ट' ने अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

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फिल्म 'दृश्यम 3' और फिल्म 'ब्लास्ट' का चल रहा जलवा

मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' 21 मई को रिलीज हुई थी और लगातार 13 दिनों से इसका बॉक्स ऑफिस पर जलवा देखने को मिल रहा है. ये फिल्म ना सिर्फ वीकेंड पर बल्कि वीकडेज में ठीक कर रही है. इस फिल्म के सामने साउथ से लेकर बॉलीवुड की कई मूवीज रिलीज हुई लेकिन इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' ने मंगलवार को 1.26 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से फिल्म ने अब तक 100.16 करोड़ रुपये का कमा लिए हैं. इसके साथ ही फिल्म 100 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री मार ली है. वहीं, अर्जुन सरजा की फिल्म 'ब्लास्ट' बड़े पर्दे पर 27 मई को बड़े पर्दे पर आई थी. इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, अर्जुन सरजा की फिल्म 'ब्लास्ट' ने रिलीज के बाद छठे दिन यानी मंगलवार को 2.59 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से फिल्म ने 6 दिनों में 20.14 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. कुल मिलाकर सिनेमाघरों में दोनों साउथ मूवीज को दर्शक मिल रहे हैं.

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फिल्म 'दृश्यम 3' का बॉलीवुड में बना रीमेक

मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' से पहले इस फ्रेंचाइजी फिल्म के पहले और दूसरे पार्ट को काफी पसंद किया गया था. बताते चलें कि फिल्म 'दृश्यम' का रीमेक बन चुका है और इसका तीसरा पार्ट आने वाला है. उधर, सुभाष के राज के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'ब्लास्ट' में अर्जुन सरजा के साथ प्रीति मुकुंधन और अभिरामी भी नजर आ रहे हैं. फिल्म 'ब्लास्ट' में ऐसी फैमिली की कहानी दिखाई जाती है जो मार्शल आर्ट्स को अच्छी तरह से जानती है. इस परिवार की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि सबकुछ बदल जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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