पॉपुलर यूट्यूबर एल्विश यादव ने जब से 'बिग बॉस ओटीटी 2' का खिताब अपने नाम किया है तब से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अब एल्विश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह उनके साथ कुछ लोग झड़प करते नजर आ रहे हैं। दरअसल, एल्विश यादव अपने कुछ दोस्तों के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे और वहां उनका लोकल लोगों के साथ विवाद हो गया और इसके बाद उन्हें वहां से भागना पड़ा। एल्विश यादव के इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनके फैंस हैरान हो गए और ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। आइए जानते जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और इस वीडियो की सच्चाई किया है।

एल्विश यादव ने अपने दोस्त राघव शर्मा के साथ मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए थे। अब द खबरी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स राघव शर्मा का कॉलर पकड़कर फटकारता नजर आ रहा है। वहीं, एल्विश यादव वहां से पहले ही निकल लेते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद एल्विश यादव के फैंस उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। एल्विश यादव के फैंस ने वीडियो और फोटोज शेयर किए हैं। इसके साथ ही फैंस का कहना है कि जिस शख्स ने राघव शर्मा का कॉलर पकड़ा है, वह एल्विश यादव का फैन और उनके साथ मस्ती की थी। हालांकि, एल्विश यादव और राघव शर्मा के साथ क्या हुआ इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। Also Read - Top 5 TV News: मोना सिंह ने किया शाहरुख की 'डंकी' का रिव्यू, एल्विश यादव और दोस्त की जम्मू में झड़प

As per reports #RaghavSharma was almost beaten and #ElvishYadav ran away as this person wanted to take pictures and interview #Elvish which he denied, so he got angry on them. Later He got what he wanted. pic.twitter.com/UoEBVCpfBH

— The Khabri (@TheKhabriTweets) December 22, 2023