Sidharth Shukla के नाम हर साल होना चाहिए Bigg Boss का स्पेशल अवॉर्ड? ट्विटर पर बंटे फैंस

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विनर और नामी टीवी सीरियल अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की अचानक हुई मौत के गम से अभी तक उनके चाहने वाले उबर नहीं पा रहे हैं। उनके चाहने वाले करोड़ों फैंस अपने फेवरेट स्टार की पुरानी यादों को वीडियो और फोटोज के जरिए फैंस के साथ बांट रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी की दुनिया का एक बड़ा नाम थे। उन्होंने कई सुपरहिट टीवी शोज में काम किया था। हालांकि सबसे ज्यादा पॉपुलेरिटी टीवी स्टार को उनके रियलिटी शो बिग बॉस 13 के जरिए मिली थी। इस रियलिटी शो के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की लोकप्रियता सांतवें आसमान पर पहुंच गई।

यही वजह है कि बिग बॉस का तेरहवां सीजन इस रियलिटी शो के इतिहास का सबसे सफर सीजन रहा था। इसी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद कुछ लोग हर साल बिग बॉस की ओर से अपने फेवरेट सितारे के नाम से एक खास अवॉर्ड दिए जाने की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे को नामी फिल्म पत्रकार सुमित कडेल ने भी उठाया है। उन्होने अपने सोशल मीडिया एकाउंट ट्विटर पर लिखा, ‘सिद्धार्थ शुक्ला के नाम पर हर साल एक अवॉर्ड बिग बॉस की ओर से देना चाहिए। उनकी विरासत हमेशा के लिए चलती रहनी चाहिए। वो वाकई में असली बिग बॉस थे।’

A special award in the name of #SidharthShukla must be given in Bigg Boss every season hereafter.. The Legacy of this man must continue forever. He was the Real Bigg Boss ! pic.twitter.com/goRBkravMS

एक्टर के इस ट्वीट पर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग उनके इस विचार पर सहमत हैं। जबकि कुछ लोग इससे खफा हैं। बिग बॉस की ओर से हर साल सिद्धार्थ शुक्ला को खास अवॉर्ड दिए जाने की मांग पर लोग ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्वीट्स आप यहां देख सकते हैं।

Yes he truly was!! Feeling completely heartbroken!! We miss you #SidharthShukIa

Absolutely. He took BB to greater heights Please acknowledge and celebrate him❤️

Yes He Is The Real Bigg Boss .

Yes.. #sidharthShukla has raised the standard of BB.. he is the real BiggBoss .. the most popular, the most deserving, the best ever winner in the history of BB.

He was extraordinary,what he did or achieved in BB13 was finominal,no one can ever match that or even come close to it,Best contastent ever hands down :(

Hume koi award nahi chahiye ho sake to mere Sidharth ko laa do ? Meri Naaz ke bacche ko laa do Mera maa ke bete ko laa do ?

Would love this because Sidharth is class apart from all..

But what award can they give, for getting an award dedicated to Sid, the contestant had to have some qualitues of him and that would be very difficult to find..

But would love to have it...

— Chanchal❤️❤️ Shiv Anandi Ki Fan❤️❤️ (@Chanchal0719) September 3, 2021