Bigg Boss 20 के सेट से पहली तस्वीर आई सामने, सलमान खान के शो में इन दो दमदार कंटेस्टेंट्स के नाम पक्के?

रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसके सेट की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई है. सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाला यह सीजन 6 सितंबर से शुरू होगा.

Bigg Boss 20 के सेट से पहली तस्वीर आई सामने

रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ अपने एक नए चैप्टर के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. शो के फैंस के बीच इस बार उत्साह सातवें आसमान पर है, क्योंकि मेकर्स ने ‘बिग बॉस 20’ का काउंटडाउन शुरू कर दिया है. हाल ही में मेकर्स ने शो के ऑफिशियल लोगो की एक झलक पेश की है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ा दिया है. इस बार का सीजन कई मायनों में बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि त्योहारों के इस सीजन में मेकर्स शो के एक साथ कई अलग रूपों को परदे पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं. हमेशा की तरह इस बार भी सलमान खान ही अपने खास अंदाज में शो को होस्ट करते नजर आएंगे.

सेट की वायरल तस्वीर

जैसे-जैसे प्रीमियर की तारीख नजदीक आ रही है, शो से जुड़ी खबरें और लीक तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही हैं. हाल ही में इंटरनेट पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह 'बिग बॉस 20' के नए सेट की पहली झलक है. इस वायरल तस्वीर में नजर आने वाली बिग बॉस की आइकॉनिक आंख के डिजाइन को देखकर फैंस का कहना है कि यह 'द 50' के सेट से काफी हद तक मेल खाती है. डिजाइनिंग पैटर्न को देखकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों सेटों को तैयार करने वाली टीम एक ही है.

सलमान खान का सरप्राइज

कुछ दिन पहले ही मेकर्स ने 'बिग बॉस 20' का धमाकेदार टीजर जारी किया था, जिसमें सुपरस्टार सलमान खान ने अपने स्वैग में वापसी की. इस छोटे से टीजर ने फैंस के बीच भूचाल ला दिया है क्योंकि इसमें 'करण-अर्जुन' एंगल की तरफ एक खास इशारा किया गया है. इसे देखने के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि क्या भाईजान के साथ इस बार शाहरुख खान भी मंच शेयर कर सकते हैं या शो में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है.

कौन से दो बड़े चेहरे आ सकते हैं नजर?

शो के ऑन एयर होने से पहले ही संभावित कंटेस्टेंट्स के नामों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. गलियारों में यह सुगबुगाहट है कि इस सीजन में दो बहुत ही चर्चित नाम बतौर प्रतियोगी नजर आ सकते हैं. खबरों की मानें तो भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी यूसुफ पठान और टीवी की खूबसूरत और लोकप्रिय एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट का नाम इस शो के लिए सबसे आगे चल रहा है. आपको बता दें कि जेनिफर विंगेट को पिछले कई सालों से इस शो का हिस्सा बनने के लिए लगातार अप्रोच किया जाता रहा है, लेकिन वह हर बार इससे इनकार करती आई हैं. हालांकि, इन नामों पर अभी तक कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.