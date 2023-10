Hina Khan Supports Ankita Lokhande: टीवी के फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 17' (Bigg Boss 17) के दूसरे हफ्ते में ही जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। शो में कुछ दिन पहले अंकिता लोखंडे की खानजादी के साथ बड़ा झगड़ा हो गया था। इस दौरान खानजादी ने अंकिता को कहा था, 'तुम टीवी वाले लोग।' खानजादी के इस बयान के बाद अंकिता (Ankita Lokhande) का गुस्सा फूट पड़ा था और वह जमकर घरवालों पर बरसी थीं। इस दौरान अंकिता ने टीवी के प्रति अपना प्यार भी जाहिर किया था। टीवी को लेकर अंकिता लोखंडे के इस स्टैंड के बाद कई सेलेब्स ने उनका सपोर्ट किया था लेकिन मशहूर प्रोड्यूसर संदीप सिकंद ने अंकिता लोखंडे पर जमकर निशाना साधा था। Also Read - Bigg Boss 17 Nominations: दूसरे हफ्ते इन 6 कंटेस्टेंट्स पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार, विक्की भैया की प्लानिंग ने पलट डाला गेम

संदीप सिकंद ने एक पोस्ट में अंकिता लोखंडे पर निशाना साधते हुए लिखा था कि आज कैसे कुछ लोग अपने प्रोफेशन के प्रति अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं लेकिन पास्ट में इन्होंने प्रोड्यूसर्स की नाक में दम कर दिया था। संदीप के इस कमेंट पर अब एक्ट्रेस हिना खान अंकिता लोखंडे के सपोर्ट में उतरी हैं। हिना खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा- चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने संदीप सिकंद की जमकर क्लास लगाई। Also Read - Bigg Boss 17 में Ankita Lokhande की इन 7 हरकतों ने बिगाड़ा Vicky Jain का गेम, शो में आकर की बड़ी गलती

Hina Khan took a stand for the Indian Television Industry and for Ankita Lokhande.

Against the Director/Producer Sandip Sikand who recently made a remarks about Ankita Lokhande & ITV Actors. #BiggBoss_Tak pic.twitter.com/bE0Iey2nSB

— #BiggBoss_Tak? (@BiggBoss_Tak) October 24, 2023