Bigg Boss OTT: इस हफ्ते घर में होगी इन 2 हसीनाओं की एंट्री, प्रतियोगियों के बीच होगी तू-तू,मैं-मैं

Hind Khan and Rakhi Sawant to entre in Bigg Boss OTT: बिग बॉस ओटीटी की शुरुआत यह कहते हुए की गई थी कि इस बार शो में प्रतियोगियों के बीच वो सब देखने को मिलेगा, जो टीवी पर नहीं मिला है। अभी दो ही हफ्ते बीते हैं और प्रतियोगियों ने वाकई साबित कर दिया है कि मेकर्स ने जो दावे किए थे वो गलत नहीं थे। शो की शुरुआत से ही प्रतियोगियों के बीच गुटबाजी शुरू हो गई है, दर्शकों को जमकर लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं। लड़ाइयों का ये सिलसिला इस हफ्ते भी जारी रहेगा क्योंकि बिग बॉस ओटीटी के मेकर्स ने 2 नई हसीनाओं की एंट्री कराने का फैसला किया है। Also Read - Bigg Boss OTT: Ridhima Pandit ने Raqesh Bapat को बताया पालतू कुत्ता, बोली ‘शमिता के पीछे-पीछे ’

मीडिया में सामने आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिग बॉस ओटीटी के घर में इस हफ्ते हिना खान (Hina Khan) और राखी सावंत (Rakhi Sawant) स्पेशल एंट्री मारेंगी। इन दोनों ने अपकमिंग एपिसोड के लिए शूटिंग भी पूरी कर दी है। जहां राखी सावंत खूबसूरत गाउन पहनकर घर में जाएंगी, वहीं हिना खान डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की साड़ी पहनकर घरवालों के होश उड़ाएंगी। आप इन दोनों हसीनाओं की सेट से सामने आई तस्वीरें नीचे देख सकते हैं:

राखी सावंत और हिना खान बिग बॉस में हिस्सा ले चुकी हैं। जहां हिना खान फर्स्ट रनरअप बनकर घर से बाहर आई थीं, वहीं राखी सावंत ने एंटरटेनिंग प्रतियोगी का खिताब अपने नाम किया था। बीते सीजन में भी मेकर्स ने इन्हें सीनियर्स के रूप में बुलाया था। पिछले साल हिना खान शो की शुरुआत में नजर आई थीं जबकि राखी सावंत ने आखिर में प्रतियोगियों के साथ बिग बॉस का सफर तय किया था। Also Read - Bigg Boss OTT: Divya Agarwal के लिए Suyyash Rai ने उतारा Karan Johar का नशा, बोले ‘तू सलमान नहीं है...’

इस सीजन में ये दोनों हसीनाएं कैसे प्रतियोगियों के होश उड़ाएंगी, यह देखने का सबको इंतजार है। ये दोनों प्रतियोगियों के साथ अपने अनुभव शेयर करेंगी और उन्हें सही दिशा दिखाने की कोशिश करेंगी। वैसे आप बिग बॉस के घर में होने वाली इन एंट्रीज के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Also Read - Bigg Boss OTT: Karan Johar ने Divya Agarwal के साथ किया भेदभाव? सोशल मीडया पर लोगों ने लगाई लताड़