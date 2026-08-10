Bigg Boss 20: 'लॉक अप 2' की इस मशहूर कंटेस्टेंट ने ठुकराया Salman Khan का शो? कहा- 'अभी मेंटल हॉस्पिटल से आई हूं'

Bigg Boss 20: जब-जब छोटे पर्दे के सबसे बड़े और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) की आहट होती है, तब-तब कंटेस्टेंट्स के नाम की सुगबुगाहट तेज हो जाती है और हर कोई यह जानने को बेताब रहता है कि इस बार कौन-कौन से सितारे सलमान खान (Salman Khan) के इस अखाड़े में उतरेंगे. वहीं, जब से 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) का ऐलान हुआ है, तभी से लोगों की निगाहें इस सीजन के कंटेस्टेंट्स के नामों की लिस्ट पर टिकी हुई है. शो 6 सितंबर 2026 से शुरू होने वाला है, जिसे लेकर फैंस अभी से काफी एक्साइडेट दिख रहे हैं. इसी बीच खबरें थीं कि 'लॉकअप सीजन 2' (Lock Upp 2) की विनर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा (Shreya Kalra) भी 'बिग बॉस 20' में नजर आ सकती हैं. हालांकि, अब श्रेया ने खुद इन खबरों पर सफाई दे दी है.
दरअसल, श्रेया कालरा ने अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल पर एक वॉइस नोट शेयर किया और शो में जाने की खबरों को साफ तौर पर खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि जो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वह 'बिग बॉस 20' में जा रही हैं, उन्हें बता दें कि फिलहाल उनका किसी भी रियलिटी शो में बतौर कंटेस्टेंट जाने का कोई प्लान नहीं है. श्रेया ने कहा, 'दोस्तों, मैं हाल ही में मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आई हूं. फिलहाल मेरा किसी रियलिटी शो में कंटेस्टेंट के तौर पर जाने का कोई इरादा नहीं है. अभी 'बिग बॉस 20' मेरे लिए नहीं है.'
हालांकि, श्रेया ने यह भी साफ किया कि अगर उन्हें शो में किसी दूसरे रोल के लिए बुलाया जाता है, तो वह जरूर इसके बारे में सोचेंगी. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें किसी ग्रुप को होस्ट करने, गाइड करने या लीड करने का मौका मिलता है, तो वह खुशी-खुशी शो में जाएंगी. श्रेया का कहना है कि 'अगर मुझे किसी ग्रुप को होस्ट करने, गाइड करने या लीड करने का मौका मिलता है, तो मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि इसमें मुझे काफी मजा आएगा. लेकिन बतौर पार्टिसिपेंट? बिल्कुल नहीं. मेरे लिए इसे झेल पाना काफी मुश्किल होगा.'
'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट्स को लेकर कई सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं. SCREEN की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शो के लिए माही विज, गीता बसरा, जन्नत जुबैर, कॉमेडियन सुनील पाल और कंटेंट क्रिएटर शोविक चक्रवर्ती को अप्रोच किए जाने की चर्चा है. इसके अलावा फैसल शेख, अंजलि अरोड़ा, उर्फी जावेद, अरबाज पटेल, भागीरथ भट्ट, भाव्या सिंह, रुरु ठाकुर, रिधिमा गुप्ता और तुषार कारवार जैसे नाम भी लगातार चर्चा में बने हुए हैं. हालांकि, इन नामों को लेकर अभी तक मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 'बिग बॉस 20' के घर में कौन-कौन से सितारे एंट्री लेते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…