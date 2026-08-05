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Bigg Boss Telugu 10 के प्रीमियर से पहले ही Nagarjuna का पारा हुआ हाई, दे डाली कड़ी चेतावनी; उड़े कंटेस्टेंट्स के होश!

Bigg Boss Telugu 10 जल्द ही टीवी पर प्रेमियर होने वाला है और खास बात ये है कि, इस बार भी नागार्जुन अक्किनेनी ही शो को होस्ट करेंगे, लेकिन शो के प्रीमियर से पहले ही उन्होंने कंटेस्टेंट्स को कड़ी चेतावनी दी है.

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By: Sadhna Mishra | Published: August 5, 2026 12:21 AM IST
Bigg Boss Telugu 10 के प्रीमियर से पहले ही Nagarjuna का पारा हुआ हाई, दे डाली कड़ी चेतावनी; उड़े कंटेस्टेंट्स के होश!

'बिग बॉस तेलुगु 10' के प्रीमियर से पहले ही नागार्जुन ने कंटेस्टेंट्स को दी चेतावनी

Bigg Boss Telugu Season 10 Premiere: 'बिग बॉस तेलुगु सीजन 10' (Bigg Boss Telugu 10) जल्द ही टीवी पर प्रीमियर होने वाला है और खास बात यह है कि, शो को एक बार फिर सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी (Nagarjuna Akkineni) होस्ट करते नजर आएंगे. शो के नए सीजन को लेकर नागार्जुन काफी एक्साइटेड हैं. उनका कहना है कि इस बार दर्शकों को कुछ नया देखने को मिलेगा और यंग कंटेस्टेंट्स के साथ शो पहले से ज्यादा दिलचस्प होने वाला है. लेकिन शो के प्रीमियर होने से पहले ही एक्टर ने कंटेस्टेंट्स को कड़ी चेतावनी दे दी है, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

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शो के प्रीमियर से पहले ही Nagarjuna ने दी कड़ी चेतावनी

वैरायटी इंडिया को हाल ही में दिए इंटरव्यू में नागार्जुन ने बताया कि शो में वह एक बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं. उन्होंने कहा, 'जब कोई कंटेस्टेंट शालीनता की सारी हदें पार कर देता है, किसी का अपमान करता है या ऐसी भाषा इस्तेमाल करता है जो नहीं करनी चाहिए, तब मैं जरूर बीच में दखल देता हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'इस शो को परिवार और बच्चे भी देखते हैं, इसलिए इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता. ऐसे कंटेस्टेंट्स को मैं समझाता हूं और जरूरत पड़ने पर उन्हें चेतावनी भी देता हूं.'

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पहले दो सीजन होस्ट करना आसान नहीं था

नागार्जुन (Nagarjuna) ने इंटरनेट के दौरान यह भी खुलासा किया कि 'बिग बॉस तेलुगु' (Bigg Boss Telugu) के शुरुआती दो सीजन होस्ट करना उनके लिए काफी मुश्किल रहा था. उन्होंने कहा, 'मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, जिसे लोगों को जज करना या उन्हें यह बताना पसंद हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं. शुरुआत में होस्ट के तौर पर मैं खुद को थोड़ा असहज महसूस करता था. पहले दो साल मुझे इस फॉर्मेट को समझने और अपनाने में समय लगा.'

वहीं, नागार्जुन ने बताया कि 'बिग बॉस तेलुगु' के सीजन 10 में उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है. उन्होंने कहा कि इस बार वह कंटेस्टेंट्स की पहचान पहले से नहीं जानना चाहते. उनका मानना है कि अगर उन्हें पहले से किसी के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो घरवालों के साथ उनकी बातचीत ज्यादा नैचुरल और दिलचस्प रहेगी.

कौन-कौन हो सकते हैं Bigg Boss Telugu 10 के कंटेस्टेंट?

हालांकि मेकर्स ने अभी तक कंटेस्टेंट्स की ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कई नाम सामने आए हैं. The Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार शो में पल्लवी गौड़ा, एक्सप्रेस हरी, रॉकिंग राकेश, पांडू मास्टर, दीपिका रंगराजू, चंद्रहास और तेजस्विनी गौड़ा जैसे नाम नजर आ सकते हैं. हालांकि, मेकर्स ने इन नामों की अभी तक पुष्टि नहीं की है. माना जा रहा है कि सभी कंटेस्टेंट्स का खुलासा सीधे ग्रैंड प्रीमियर के दौरान किया जाएगा.

कब शुरू होगा Bigg Boss Telugu 10?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'बिग बॉस तेलुगु 10' (Bigg Boss Telugu 10) का प्रीमियर सितंबर 2026 में हो सकता है. हालांकि, शो की लॉन्च डेट और समय को लेकर मेकर्स की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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