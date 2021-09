Nia Sharma Bigg Boss OTT journey end: टीवी की जानी-मानी अदाकारा निया शर्मा (Nia Sharma) कुछ ही घंटे पहले बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के घर में गई थीं। निया शर्मा की एंट्री से घर में बहुत ही खुशनुमा माहौल बन गया था। निया शर्मा के घर के अंदर घुसते ही घरवाले खुशी से झूमने लगे और दर्शकों के दिलों में आशा जाग उठी कि अब बिग बॉस ओटीटी के घर में असली गेम शुरू होगा लेकिन इससे पहले कि निया शर्मा घर में धमाल मचाती, उससे पहले ही उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। Also Read - TV News of The Day: Sidharth Shukla के निधन की खबर सुनते ही बेसुध हुईं Shehnaaz Gill, मोहसिन-शिवांगी छोड़ेंगे Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो बता दें कि अदाकारा निया शर्मा का एक वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो घरवालों के साथ सोफे पर बैठी दिख रही हैं। इसी दौरान बिग बॉस ऐलान करते हैं कि निया शर्मा का वक्त खत्म हो चुका है। वो शो में स्पेशल प्रतियोगी बनकर आई थीं, और अब उन्हें बाहर आना पड़ेगा।

बिग बॉस जिस समय यह ऐलान कर रहे थे, उस वक्त निया शर्मा थोड़ी सी इमोशनल हो गईं। निया शर्मा ने कुछ ही घंटों में प्रतियोगियो के साथ स्पेशल रिश्ता कायम कर लिया था, जिस कारण घर छोड़ते समय उनकी आंखें भर आई हैं। निया शर्मा के साथ-साथ घर के बाकी प्रतियोगी भी थोड़े इमोशनल नजर आए। बिग बॉस ने जैसे ही निया शर्मा की एग्जिट का ऐलान किया, वैसे ही घरवालों ने अपना सिर पकड़ लिया। आप वायरल होता वीडियो नीचे देख सकते हैं:

निया शर्मा ने घर में धमाकेदार एंट्री मारी थी। उनका खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर दर्शक उत्साहित हो गए थे। निया शर्मा की एंट्री ने घर में लगातार होने वाली लड़ाइयों से निजात दिला दी थी, जिस कारण फैंस काफी खुश थे। हालांकि अब उनकी एग्जिट के बाद घरवालों का क्या रिएक्शन होगा, यह अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा।