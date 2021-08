Bigg Boss OTT: Shamita Shetty को दोबारा बिग बॉस में देख ठनका लोगों का दिमाग, ट्रोल्स बोले, ‘ये तो शिल्पा और राज का...’

Shamita Shetty entry in Bigg Boss OTT shocked fans due to Raj Kundra Shilpa Shetty row: बॉलीवुड फिल्म अदाकारा शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की बहन शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) ने करण जौहर (Karan Johar) के ओटीटी शो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में एंट्री ली है। शमिता शेट्टी के इस टीवी रियलिटी शो के ओटीटी वर्जन से जुड़ने की खबरें बीते कई दिनों से सामने आ रही थी। इन खबरों पर अब निर्माताओं ने पक्की मोहर लगा दी है। बिग बॉस ओटीटी के प्रीमियर में शमिता शेट्टी ने जबरदस्त एंट्री की है। जिसमें वो अपनी ही फिल्म मेरे यार की शादी के सुपरहिट गाने शरारा-शरारा पर डांस करती दिख रही हैं। शमिता शेट्टी की बिग बॉस ओटीटी में ग्लैमरस एंट्री देखने के बाद इस टीवी रियलिटी शो के फैंस नाराज दिख रहे हैं। Also Read - Bigg Boss OTT Promo: Shamita Shetty ने प्रीमियर नाइट में जमाया रंग, 'शरारा-शरारा' गाने पर मचाई धूम

शमिता शेट्टी ने बिग बॉस ओटीटी में उस वक्त एंट्री ली है। जब उनकी बहन शिल्पा शेट्टी और जीजू राज कुंद्रा मुसीबत में हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इन दिनों पोर्नोग्राफी केस के चलते जेल में है। राज कुंद्रा पर स्ट्रग्ल कर रही लड़कियों पर बहला-फुसला कर अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें प्रसारित करने का आरोप है। इस केस की वजह से शिल्पा शेट्टी का परिवार मुश्किल में है। जबकि बहन शमिता शेट्टी बिग बॉस ओटीटी जैसे शो में एंट्री कर रही हैं जहां उन्हें परिवार से कुछ महीनों तक दूर रहना होगा। ऐसे में बिग बॉस के घर में कदम रखने से पहले ही एक्ट्रेस शमिता शेट्टी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो गई हैं।

इंटरनेट यूजर्स शमिता शेट्टी को बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा लेने के लिए खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'शमिता शेट्टी बिग बॉस वूट में क्या कर रही है। कुछ दिनों पहले वो कह रही थी कि वो अपनी बहन शिल्पा शेट्टी को मुश्किल के वक्त में पूरा सपोर्ट करती है। क्योंकि उनके पति राज कुंद्रा जेल में है। मुझे लगता था कि दुनिया बहुत तेज है। लेकिन इतनी तेज?' जबकि कुछ लोग शमिता शेट्टी को दोबारा बिग बॉस के घर में लाने के मेकर्स के फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं। याद दिला दें कि शमिता शेट्टी ने इससे पहले बिग बॉस के तीसरे सीजन में भी बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था। लेकिन वो जल्दी ही घर से बेघर हो गई थीं। यहां देखें ट्वीट्स

What is #shamitashetty doing in #voot #biggboss15? Few days ago she was saying that she is supporting her sister #shilpashetty in her hard times since her husband #rajkundra is in jail. I believe life goes on but this fast? — KTPtalks (@KtPtalks) August 8, 2021

If they are giving chance to #ShamitaShetty then why not

To Sara gurpal....she really deserves to Re-enter.#saragurpal #BiggBossOTT — Ronak (@Rona90724605) August 8, 2021

So #ShamitaShetty said that she committed to the show way before her Jiju's scandal#BiggBossOTT — ??????? ?️‍?? (@optimistclysure) August 8, 2021

#ShamitaShetty left BB3 because jiju entered their lives.

She entered BB OTT because jiju left. #BiggBossOTT — Aysha Habib || #SubhanAllahFtRashami ✨ (@ayshahabib11) August 8, 2021

बिग बॉस ओटीटी को बॉलीवुड के नामी फिल्म मेकर करण जौहर होस्ट करने वाले हैं। जबकि इस शो को टीवी पर सुपरस्टार सलमान खान ही होस्ट करेंगे।