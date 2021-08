Urfi Javed ने मेकर्स को किया एक्सपोज, बोली 'Bigg Boss OTT के घर में S*X हो चुका है...'

Urfi Javed exposed the makers of Bigg Boss OTT: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में कंटेस्टेंट्स ने क्या पहना है या वे सभी क्या कह रहे हैं, इस पर कोई फिल्टर नहीं है! करण जौहर (Karan Johar) के शो से बाहर होने वाली पहली कंटेस्टेंट उर्फी जावेद (Urfi Javed) थीं। इस घर में रहते हुए उर्फी जावेद ने एक टास्क के दौरान चौंकाने वाला खुलासा किया था। हालांकि मेकर्स ने इसे फाइनल एपिसोड में नहीं दिखाया था। मगर अब उर्फी जावेद के ये वीडियो इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल है। इस वीडियो में उर्फी जावेद कह रही हैं कि बिग बॉस ओटीटी के घर में सेक्स हो चुका है। Also Read - Bigg Boss OTT: अपनी ऑनस्क्रीन मां को डेट कर रहे हैं Zeeshan Khan, नाम जानकर उड़ जाएंगे होश

उर्फी जावेद डंपिंग जोन में चली गई जब जीशान खान ने दिव्या अग्रवाल के साथ जोड़ी बनाने के लिए उनके साथ कनेक्शन तोड़ लिया था। इसके बाद एक्ट्रेस को दर्शकों के सामने 45 मिनट तक लाइव परफॉर्म कर खुद को बचाने का मौका दिया गया। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ अनजाने खुलासे किए जिन्हें मेकर्स ने कट कर दिया था।

एक वीडियो अब वायरल हो रहा है जिसमें उर्फी जावेद को यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'जैसे की मैंने आपको बता दिया कि यहां सेक्स हो चुका है। इस बिग बॉस ओटीटी के घर में। पता नहीं आपको दिखाया गया होगा की नहीं! पर यहां सेक्स हो चुका है ऑन कैमरा!!"

उर्फी जावेद की इन बातों को सुनने के बाद प्रतीक सहजपाल बीच में टोकते हैं और क्या वाकई में ऐसा हुआ है? उर्फी जावेद कहती हैं, 'प्रतीक सो रहे थे क्या जब सेक्स हो रहा था ऑन कैमरा? तुमने सेक्स होते हुए नहीं देखा? यहां पर दो बन्दर जब सेक्स कर रहे थे। तव पता नहीं प्रतीक क्या कर रहा था।'