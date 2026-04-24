ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Bigg Boss
  • Exclusive: मासूम शर्मा ने सलमान खान के शो Bigg Boss को क्यों दिखाया ठेंगा? मेकर्स ने दो बार किया अप्...

Exclusive: मासूम शर्मा ने सलमान खान के शो Bigg Boss को क्यों दिखाया ठेंगा? मेकर्स ने दो बार किया अप्रोच, सिंगर ने रखी ये दो शर्तें

Bigg Boss के मेकर्स हर सीजन में नए-नए चेहरों को अप्रोज करते हैं. इस लिस्ट में मशहूर हरियाणी सिंगर मासूम शर्मा का नाम भी है, लेकिन एक्टर ने शो में जाने के लिए मेकर्स के सामने 2 ऐसी शर्ते रखी हैं, जिन्हें उनके लिए मानना नामुमिकन सा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 24, 2026 4:38 PM IST

Exclusive: मासूम शर्मा ने सलमान खान के शो Bigg Boss को क्यों दिखाया ठेंगा? मेकर्स ने दो बार किया अप्रोच, सिंगर ने रखी ये दो शर्तें
'बिग बॉस' के लिए क्या है मासूम शर्मा की शर्तें?

Exclusive With Masoom Sharma On Bigg Boss: टीवी के सबसे बड़े और कंट्रोवर्सियल रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) का हिस्सा बनना हर छोटे-बड़े सेलिब्रिटी का सपना होता है. हालांकि, इस घर में कदम रखने से पहले सितारों और मेकर्स के बीच शर्तों का खेल अप्रोच के टाइम से ही शुरू हो जाता है. कोई 'बिग बॉस' के घर में रहने के लिए भारी-भरकम फीस की डिमांड करता है, तो कोई अपनी कोई खास शर्त रखता है. कई बार तो ये डिमांड काफी अजीबोगरीब हो जाती है, जिसपर मेकर्स को भी सोचना पड़ता है ऐसा ही कुछ हरियाणी सिंगर मासूम शर्मा (Masoom Sharma) के साथ भी देखने को मिला, जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया है.

Also Read
Masoom Sharma: हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में मचा बवाल! मासूम शर्मा के खिलाफ दर्ज हुई FIR, लगें हैं कई आरोप

क्या Bigg Boss का चेहरा बनेंगे मासूम शर्मा?

'कोठे चढ़ू ललकारे' और 'तुमी 2 नंबर' जैसे सुपरहिट गानों के लिए जानें जाने वाले हरियाणा के मशहूर सिंगर मासूम शर्मा गन कल्चर और विवादित हरियाणवी पॉप गानों के चलते काफी चर्चा में रहते हैं. वहीं इन दिनों वे अपनी फिल्म 'लाइसेंस' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. इसी बीच सिंगर ने बॉलीवुड लाइफ से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म के साथ-साथ और भी कई मुद्दों पर खुलकर बात की. वहीं इस दौरान उनसे रियलिटी शो को लेकर भी सवाल पूछ गए, जिसका उन्होंने बेहद हैरान कर देने वाला जवाब दिया.

Also Read
हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के बेबाक बोल, गाने बैन होने पर दे दिया बड़ा...

मासूम शर्मा ने खोला Bigg Boss से जुड़ा ये राज

दरअसल, इंटरव्यू के दौरान जब हरियाणा के सुपरस्टार सिंगर मासूम शर्मा (Masoom Sharma) से पूछा गया कि, आज कल रियलिटी शोज का भी काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, खासकर 'खतरों के खिलाड़ी' और 'बिग बॉस' सुपरहिट शोज का तो क्या आप कभी किसी रियलिटी शो में दिख सकते हैं? इसपर सिंगर ने बड़ा खुलासा करते हुए जवाब दिया और बताया कि, 'बिग बॉस के लिए पिछले साल भी मेरे पास कॉल आया और अपकमिंग सीजन के लिए भी मुझे अप्रोच किया जा रहा है.'

मासूम शर्मा की वो 2 कौन सी शर्तें हैं?

वहीं इस पर जब उनसे पूछा गया कि, आप हां क्यों नहीं कर रहे हैं? तब उन्होंने जो खुलासा वो काफी हैरान कर देने वाला है. सिंगर ने कहा कि, 'पिछली बार मैंने बिग बॉस के मेकर्स के सामने दो कंडीशन्स रख दी थी, एक तो मैं इतने लंबे समय तक एक घर में नहीं रह सकता 2-4 दिन तक तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता बच्चों के बिना मेरा मन नहीं लगता.' दूसरी मेरी कंडीशन ये थी कि मैंने उनसे कहा था कि, थोड़ा पैग-शैग ले लिया करूंगा.' उन्होंने कहा, 'मेकर्स का अभी यही सवाल था कि, क्या आपकी वो शर्ते अभी भी लागू हैं?' हालांकि, बिग बॉस के मेकर्स मासूम शर्मा को उनकी शर्तों के साथ बतौर गेस्ट कंटेस्टेंट अप्रोच करेंगे या नहीं ये तो आने वाले सीजन में ही देखने को मिलेगा.

कब आया था Bigg Boss का पहला सीजन?

आपको बता दें कि, 3 नवंबर 2026 को बिग बॉस का पहला सीजन आया था और 2025 तक इसके 19 सीजन आ चुके हैं और सभी के सभी खूब पॉपुलर रहे. वहीं इसके 2 OTT सीजन पूरे हो चुके हैं. बता दें कि, सलमान खान बिग बॉस के सीजन 4 से इसे होस्ट कर रहे हैं और ये पहले स्टार हैं, तो लगातार इस शो को होस्ट कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Bigg Boss Entertainment News Exclusive Masoom Sharma Salman Khan