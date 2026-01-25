ENG हिन्दी
युजवेंद्र चहल की लाइफ में इस हसीना की एंट्री? RJ महवश से ब्रेकअप के बाद 'बिग बॉस' की इस कंटेस्टेंट संग हुए स्पॉट

Yuzvendra Chahal Video: युजवेंद्र चहल का एक वीडियो सामने आया है. इसमें वह 'बिग बॉस' की एक एक्स कंटेंस्टेंट के साथ स्पॉट हुए. क्रिकेटर ने पैपराजी से बात की लेकिन इस हसीना ने अपना चेहरा छिपा लिया.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 25, 2026 3:21 PM IST

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा का बीते साल यानी 2025 में तलाक हो गया था. इस कपल ने साल 2020 में शादी की थी और 5 साल बाद एक-दूसरे से अलग हो गए थे. इसके बाद से युजवेंद्र चहल का नाम कंटेंट क्रिकेटर RJ महवश (RJ Mahvash) के साथ जुड़ रहा था. दोनों एक-साथ कई बार स्पॉट हुए थे लेकिन अपने रिश्ते को लेकर कभी कोई बयान नहीं दिया था. वहीं, बीते दिनों से खबर आई कि दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. इसके बाद यजुवेंद्र चहल और RJ महवश के ब्रेकअप की अटकलें लगाई जाने लगीं. अब क्रिकेटर 'बिग बॉस' की एक एक्स कंटेंस्टेंट के साथ स्पॉट हुए हैं और दोनों के डेटिंग की अटकलें लगाई जाने लगीं. आइए जानते हैं कि युजवेंद्र चहल के साथ कौन हसीना स्पॉट हुई है.

युजवेंद्र चहल और शेफाली बग्गा साथ हुए स्पॉट

युजवेंद्र चहल बीते काफी समय से अपने प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. पहले पत्नी धनश्री वर्मा से तलाक और इसके बाद RJ महवश के अफेयर की अटकलें थीं. फिर युजवेंद्र चहल और RJ महवश के ब्रेकअप की खबरें आईं और अब क्रिकेटर का नाम 'बिग बॉस 13' की कंटेस्टेंट और एंकर शेफाली बग्गा के साथ जुड़ रहा है. दरअसल, शेफाली बग्गा और युजवेंद्र चहल एक रेस्टोरेंट के बाहर साथ में स्पॉट हुए हैं. दोनों को साथ में देखते ही पैप्स ने उन्हें अपने कैमरे में कैद किया है. शेफाली बग्गा ने पैप्स को देखते ही अपने चेहरा छिपा लिया, हालांकि बाद में वह कैमरे के सामने आईं. वहीं, युजवेंद्र चहल ने पैप्स को पोज दिए और बात भी की. दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिलहाल, दोनों ने डेटिंग की अटकलों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

युजवेंद्र चहल और शेफाली बग्गा के वीडियो पर आए कमेंट

युजवेंद्र चहल और शेफाली बग्गा का वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा है, 'हार्दिक पांड्या तो ऐसे ही बदनाम हैं, असली खिलाडी तो युजवेंद्र चहल हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'सब बैंक बैलेंस का खेल है.' एक यूजर ने लिखा है, 'यजुवेंद्र चहल हैट्रिक के लिए तैयार हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'भाई क्या करके मानेगा.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Tags Bigg Boss Entertainment News Shefali Bagga Yuzvendra Chahal