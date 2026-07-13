Dhamaal 4 Collection Day 4: मंडे टेस्ट में मात खा गए अजय देवगन? चौथे दिन ही धड़ाम हुई 'धमाल 4'! जानें कैसा रहा हाल

Dhamaal 4 Box Office Day 4: अजय देवगन, अरशद वारसी और रितेश देशमुख समेत कई सितारों से सजी 'धमाल 4' के मंडे टेस्ट के रिपोर्ट सामने आ गए हैं. आइए जानते हैं फिल्म ने चौथे दिन कितने का कलेक्शन किया है.

मंडे टेस्ट में कैसा रहा 'धमाल 4' का हाल?

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 4: डायरेक्टर इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनीं अजय देवगन (Ajay Devgn), अरशद वारसी (Arshad Warsi), रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh), जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) और रवि किशन (Ravi Kishan) समेत तमाम सितारे वाली फिल्म 'धमाल 4' (Dhamaal 4) 10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. शुक्रवार से लेकर रविवार तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर हुड़दंग मचाया था, लेकिन अगली परीक्षा तो मंडे टेस्ट में होती है, जिसमें बड़ी-बड़ी फिल्मों के भी पसीने छूट जाते हैं और ऐसा ही कुछ बड़े-बड़े सितारों से सजी 'धमाल 4' (Dhamaal 4 Box Office Collection) के साथ भी देखने को मिल रहा है. दरअसल, वीकेंड पर जमकर धमाल मचाने वाली इस मूवी को वर्किंग डे के पहले ही तिन तगड़ा झटका लगा है.

कलेक्शन देख मेकर्स के चेहरे का उड़ जाएगा रंग

वीकेंड पर दर्शकों को ठहाके लगाने पर मजबूर करने वाली 'धमाल 4' के लिए पहला सोमवार किसी डरावने सपने से कम नहीं रहा. शुरुआती तीन दिनों में छप्परफाड़ कमाई करने के बाद, चौथे दिन फिल्म के कलेक्शन में ऐसी गिरावट आई है कि, मेकर्स के चेहरे का भी रंग उड़ जाएगा. जो फिल्म कल तक बॉक्स ऑफिस पर सरपट दौड़ रही थी, वो मंडे टेस्ट में रेंगने पर मजबूर हो गई है. आइए जानते हैं रिलीज के चौथे दिन अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी स्टारर इस फिल्म ने कितने (Dhamaal 4 Box Office Collection Day 4) का कलेक्शन किया है.

Dhamaal 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी स्टारर 'धमाल 4' ने जहां रविवार को 28.50 करोड़ रुपए का शानदार कारोबार किया था, वहीं पहले सोमवार यानी रिलीज के चौथे दिन सिर्फ 6.16 करोड़ रुपए ही कमा पाई है. ये आंकड़ें मेकर्स को झटका देने के लिए काफी है.

Day 1- 14.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 2- 22.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 3- 28.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 4- 6.16 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 70.23 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 84.17 करोड़ रुपए

कितना है Dhamaal 4 का बजट?

वहीं, अगर बात करें मल्टी स्टारर फिल्म 'धमाल 4' के बजट की तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मूवी को बनाने में कुल 200 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा आया है. यह बजट इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों के मुकाबले सबसे बड़ा है और चार दिनों में इसने करीब 71.16 का कलेक्शन कर लिया है.

नोट: 'धमाल 4' के मंडे टेस्ट कलेक्शन के दिए गए आंकड़ें रात 9 बजे तक आई रिपोर्ट के मुताबिक है. इसकी फाइनल रिपोर्ट आने के बाद इनके आंकड़ों में बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…