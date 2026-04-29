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Bhooth Bangla Box Office Collection Day 13: सिनेमाघरों में फिर लौटा अक्षय कुमार का दौर! वीकडेज पर भी करोड़ों छाप रही 'भूत बंगला'

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की सुपरहिट जोड़ी का जादू एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है. 14 साल बाज वापसी करने वाली इस जोड़ी की फिल्म 'भूत बंगला' ने 13वें दिन भी करोड़ों में कमाई की है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 29, 2026 11:37 PM IST

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 13: सिनेमाघरों में फिर लौटा अक्षय कुमार का दौर! वीकडेज पर भी करोड़ों छाप रही 'भूत बंगला'
'भूत बंगला' का 13वें दिन कितना रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 13: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन (Priyadarshan) की जोड़ी जब भी साथ आती है, तो बॉक्स ऑफिस के सारे समीकरण बदल जाते हैं और 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) की सफलता ने इस बात पर एक बार फिर से मुहर लगा दी है. 14 साल लंबे इंतजार के बाद 'खिलाड़ी' कुमार अपने पुराने अंदाज में एक बार फिर से लौटे हैं और इसका नतीजा यह है कि उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'भूत बंगला' दूसरे हफ्ते (Bhooth Bangla Box Office Collection Day 13) भी करोड़ों में कमाई कर रही है.

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अक्सर देखने को मिलता है कि, दूसरे हफ्ते के वीकडेज में फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ जाती हैं, लेकिन अक्षय कुमार स्टारर 'भूत बंगला' ने अपनी रफ्तार लगातार बनाए हुए है. जहां ये वीकेंड पर भारी कमाई कर रही है वहीं, वीकडेज में गिरावट के बावजूद करोड़ों का कलेक्शन कर रही है. फिल्म ने रिलीज के 13 दिनों में ही 200 करोड़ क्लब की दहलीज पर कदम रख दिया है. तो चलिए जानते हैं 13वें दिन (Bhooth Bangla Box Office Collection Day 13) अक्षय कुमार की फिल्म ने कितने का कलेक्शन किया.

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Bhooth Bangla बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 13

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने जहां दूसरे सोमवार यानी 11वें दिन 3.50 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, वहीं दूसरे मंगलवार यानी 12वें दिन इसने महज 4.35 करोड़ रुपए की कमाई. हालांकि, एक बार फिर इसकी कमाई में गिरावट देखी गई लेकिन कमी के बाद भी ये करोड़ों में ही है. दूसरे बुधवार यानी 13वें दिन 'भूत बंगला' ने 3.25 करोड़ रुपए की कमाई की है. हालांकि, गिरावट के बावजूद अक्षय कुमार की फिल्म लगातार करोड़ों में कमाई कर रही है.

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Bhooth Bangla वीक वाइज कलेक्शन

वीक 1 - 84.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 8 - 5.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 9 - 10.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 10 - 12.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 11 - 3.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 12 - 4.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 13 - 3.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Bhooth Bangla वर्ल्डवाइड कलेक्शन 13

सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 'भूत बंगला' ने 13 दिनों में भारत में कुल 124.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और इसका ग्रॉस कलेक्शन 147.88 रुपए हो गया है. वहीं अगर बात करें इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो अक्षय कुमार की फिल्म ने 13 दिनों में दुनियाभर में 199.38 करोड़ की कमाई कर ली है.

'भूत बंगला' ने निकाला अपना बजट

प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, राजपाल यादव, तब्बू, परेश रावल समेत कई दिग्गज कलाकारों से सजी ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 29 अप्रैल 2026 तक इसे रिलीज हुए 13 दिन बीत चुके हैं और उतार-चढ़ाव के बावजूद फिल्म ने घरेलू कलेक्शन में अपना बजट निकाल लिया है और वल्डवाइड इसने 199.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन भी कर लिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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