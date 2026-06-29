Welcome To The Jungle Collection Day 4: 'वेलकम टू द जंगल' अच्छे नंबर्स से पास किया मंडे टेस्ट, 100 करोड़ी हुई फिल्म

Welcome To The Jungle Worldwide Collection: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के बाद पहले सोमवार को अच्छा कलेक्शन किया है. इस तरह से फिल्म मंडे टेस्ट पास कर लिया है. आइए जानते हैं कि फिल्म ने दुनियाभर में कितनी कमाई कर ली है.

फिल्म वेलकम टू द जंगल ने मंडे टेस्ट पास किया है.

Welcome To The Jungle Box Office Collection Day 4: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. जिस तरह से 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की पहली और दूसरी फिल्म को पसंद किया गया था, उसी तरह से तीसरे पार्ट को रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फ्रेंचाइजी फिल्म के दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार नजर नहीं आए थे. पहले पार्ट में उन्होंने धमाल मचा दिया था और अब तीसरे पार्ट यानी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में उनका जलवा देखने को मिल रहा है. कुल मिलाकर ये फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच रहे लोगों का एंटरटेनमेंट का फुल डोज दे रही है. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने चौथे दिन कितना कलेक्शन किया है. वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर चुकी है.

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने सोमवार को की इतनी कमाई

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर तेजी से आगे बढ़ रही है. 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म ने चौथे दिन यानी सोमवार को धांसू कमाई की है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने सोमवार को 8.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इस तरह से फिल्म ने मंडे टेस्ट पास कर लिया है. फिल्म ने चार दिनों 72.25 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है. अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो 103.48 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म की कमाई देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 200 करोड़ रुपये क्लब में आसानी से शामिल हो जाएगी.

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का 4 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पेड प्रीव्यू- 3.75 करोड़ रुपये

डे 1- 15.25 करोड़ रुपये

डे 2- 20 करोड़ रुपये

डे 3- 24.75 करोड़ रुपये

डे 4- 8.50 करोड़ रुपये

फिल्म का अब तक की कमाई- 72.25 करोड़ रुपये

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का अहमद खान ने किया डायरेक्शन

अहमद खान के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार के अलावा दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी, परेश रावल, राजपाल यादव, सुनील शेट्टी, फरीदा जलाल जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में एक साथ इतने सितारे नजर आ रहे हैं और जमकर मनोरंजन कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.