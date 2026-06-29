Welcome To The Jungle Collection Day 3: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' ने वीकेंड पर उड़ाया गर्दा, ओपनिंग वीकेंड पर नोटों की बारिश

Welcome To The Jungle Collection Day 3: अक्षय कुमार स्टारर 'वेलकम टू द जंगल' ने अपने पहले वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. दर्शकों का भरपूर प्यार बटोर रही यह फिल्म अब तेजी से 100 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है.

वीकेंड पर नोटों की बारिश

Welcome To The Jungle Box Office Collection Day 3: अक्षय कुमार और बॉलीवुड के दिग्गज सितारों से सजी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. 26 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है. सिनेमाघरों में उमड़ रही भारी भीड़ और सकारात्मक माउथ पब्लिसिटी के दम पर फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों में ही बंपर कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे मेकर्स की खुशी का ठिकाना नहीं है.

ताबड़तोड़ कमाई से भरा रहा पहला वीकेंड

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर 'सैकनिल्क' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 'वेलकम टू द जंगल' ने पेड प्रीव्यूज को मिलाकर अपने पहले वीकेंड पर कुल 63.75 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन कर लिया है. फिल्म की कमाई में हर दिन एक बड़ा उछाल देखने को मिला है, जो इसकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है. अगर दिन-प्रतिदिन के कलेक्शन पर नजर डालें, तो फिल्म ने रिलीज से पहले ही पेड प्रीव्यूज के जरिए 3.75 करोड़ की ओपनिंग ले ली थी.

पहला दिन (शुक्रवार): 15.25 करोड़

दूसरा दिन (शनिवार): 20.00 करोड़

तीसरा दिन (रविवार): 24.75 करोड़

संडे (रविवार) की छुट्टी का फिल्म को सबसे बड़ा फायदा मिला और इसने सिंगल डे पर करीब 25 करोड़ का कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर अपनी बादशाहत साबित कर दी. फिल्म की इस रफ्तार को देखकर यह साफ है कि यह बहुत जल्द 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी. देश के साथ-साथ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.

एंटरटेनमेंट का फुल डोज

इस फिल्म की कामयाबी के पीछे इसकी भारी-भरकम स्टारकास्ट और एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज है. फिल्म देखने के बाद दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने ही इसकी खूब तारीफ की है. वन-लाइनर्स, सिचुएशनल कॉमेडी और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग लोगों को थिएटर्स तक खींचने में पूरी तरह कामयाब रही है.

क्या 'अल्फा' की रिलीज से लगेगा ब्रेक?

'वेलकम टू द जंगल' के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि इसके साथ कोई दूसरी बड़ी बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, जिसका इसे पूरा फायदा मिला. हालांकि, थिएटर्स में पहले से शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' मौजूद है, लेकिन इस मूवी पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ा.

असली चुनौती अब आने वाले शुक्रवार यानी 3 जुलाई को होगी, जब आलिया भट्ट, बॉबी देओल और शरवरी वाघ की मच-अवेटेड स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. अब यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि 'अल्फा' के आने के बाद 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई पर ब्रेक लगता है? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.