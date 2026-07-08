Alpha Day 6 Collection: क्या बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई आलिया भट्ट 'अल्फा'? छठे दिन की कमाई देख डर जाएंगे मेकर्स!

Alpha Box Office Collection: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर फिल्म 'अल्फा' ने बॉक्स ऑफिस पर अपने 6 दिन पूरे कर लिए हैं और मूवी छठे दिन ही हांफने लगी है. आइए जानते हैं इस 130 करोड़ी फिल्म ने बुधवार के कितना कलेक्शन किया.

छठे दिन 'अल्फा' का हुआ बुरा हाल!

Alpha Box Office Collection Day 6: बॉलीवुड 'क्वीन' आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और उभरती हुई स्टार शरवरी वाघ (Sharvari Wagh) की स्पाई-यूनिवर्स फिल्म 'अल्फा' (Alpha) को लेकर बॉक्स ऑफिस से बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है. वीकेंड पर धमाकेदार शुरुआत करने वाली इस फीमेल-लीड एक्शन थ्रिलर मूवी की रफ्तार वर्किंग डेज आते ही पूरी तरह हांफती हुई नजर आ रही है. बुधवार यानी रिलीज के छठे दिन फिल्म की कमाई में जो गिरावट दर्ज की गई है, उसने न सिर्फ ट्रेड पंडितों को हैरान कर दिया है, बल्कि YRF के मेकर्स के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं. जिस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने की उम्मीद थी, क्या वो पहले ही हफ्ते में ढेर होने की कगार पर है? आइए आपको बताते हैं कि बुधवार को 'अल्फा' ने कितने करोड़ का बिजनेस किया (Alpha Box Office Collection Day 6) है और फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन कितना पहुंच चुका है.

छठे दिन ही हांफने लगी Alia Sharvari की फिल्म

दरअसल, रिलीज से पहले आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर 'अल्फा' का काफी ज्यादा बज देखने को मिल रहा था और इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर इसकी शानदार शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन फिल्म 6ठे दिन पहुंचे-पहुंचे ही हांफने लगी है, जिसने मेकर्स की चिंता बढ़ा दी है और साथ ही यह सवाल भी उठने लगा है कि, क्या करोड़ों के बजट में बनी यह स्पाई थ्रिलर पहले ही हफ्ते में दम तोड़ देगी? आइए एक नजर इसके छठे दिन के कलेक्शन (Alpha Box Office Collection) पर डालते हैं.

Alpha बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6

'अल्फा' ने बॉक्स ऑफिस पर अपने 6 दिन पूरे कर लिए हैं और इन 6 दिनों की जर्नी में इसने काफी उतार-चढ़ाव देखा है, लेकिन बुधवार के कलेक्शन काफी निराश करने वाले हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म ने बुधवार को महज 1.87 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है. हालांकि, ये आंकड़े खबर लिखे जाने यानी 9 बजे तक के ही है. 6ठे दिन के फाइल शोज की रिपोर्ट के बाद इसके आंकड़ों में बदलाव (Alpha Box Office Collection Day 6) हो सकते हैं.

Day 1- 9.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 2- 11.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 3- 13.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 4- 3.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 5- 4.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 6- 1.87 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 43.97 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 52.44 करोड़ रुपए

कितना है Alpha का बजट?

YRF स्पाई यूनिवर्स की इस पहली फीमेल लीड फिल्म 'अल्फा' का ऑफिशियल बजट तो सामने नहीं आया है, लेकिन मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक, मूवी को बनाने में लगभग 100 करोड़ से लेकर 130 करोड़ रुपए तक का खर्च आया है. अब इसके आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि, अगर फिल्म ने वीकेंड पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया तो इसे अपना बजट निकालने में भी पसीने छूट जाएंगे. हालांकि, अभी भी मेकर्स की उम्मीद कायम है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…