Alpha Day 4 Collection: वीकेंड पर नोट छापने वाली 'अल्फा' मंडे टेस्ट में औंधे मुंह गिरी, चौथे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश!

Alpha Box Office Collection: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' पहले मंडे टेस्ट में बुरी तरह फ्लॉप रही. वीकेंड पर करोड़ों छापने वाली इस फिल्म ने चौथे दिन यानी सोमवार को औंधे मुंह गिर पड़ी. आइए जानते हैं फिल्म ने पहले वर्किंग डे पर कितने का कलेक्शन किया.

मंडे टेस्ट में कैसा रहा Alpha का हाल?

Alpha Box Office Collection Day 4: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और शरवरी वाघ (Sharvari Wagh) की नई एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' (Alpha) को लेकर बॉक्स ऑफिस पर घमासान जारी है. YRF स्पाई यूनिवर्स की इस पहली फीमेल-लीड फिल्म को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स तो मिला, लेकिन वीकेंड पर फिल्म ने नोटों की ऐसी बारिश की एक बार को लगा कि अब सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे. लेकिन असली परीक्षा तो 'मंडे टेस्ट' होती है, जिसमें आते ही आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' औंधे मुंह गिर पड़ी. फिल्म के पहले 'मंडे टेस्ट' का रिजल्ट सामने आ चुका है. वीकेंड पर 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर रही 'अल्फा' पहले ही वर्किंग डे पर धमाड़ हो गई. आइए देखते हैं आलिया और शरवरी की फिल्म ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस (Alpha Box Office Collection Day 4) पर कितने करोड़ की कमाई की है.

चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या रहा Alpha का हाल?

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' के चौथे दिन के खबर लिखे जाने तक के सामने आए आंकड़ों को देखकर मेकर्स को तगड़ा झटका लग सकता है क्योंकि, रिलीज के बाद से यह मूवी की एक दिन की सबसे कम कमाई है और हैरानी की बात यह है कि, पिक्चर को सिनेमाघरों में दस्तक दिए आज यानी 6 जुलाई 2026 को सिर्फ 4 दिन हुए हैं. हालांकि, वर्किंग डे होने की वजह से कमाई में यह गिरावट आनी तय थी, लेकिन उम्मीद है कि रात के आखिरी शोज के फाइनल आंकड़े (Alpha Box Office Collection) आने के बाद इस नंबर में थोड़ा और सुधार देखने को मिलेगा.

Alpha बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर फिल्म 'अल्फा' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे टेस्ट में महज 2.23 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. हालांकि, ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के ही और अभी रात के फाइनल शोज के आंकड़े आने बाकी है.

Day 1- 9.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 2- 11.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 3- 13.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 4- 2.23 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 36.23 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 43.43 करोड़ रुपए

कितना है Alpha का बजट?

YRF स्पाई यूनिवर्स की इस पहली फीमेल लीड फिल्म 'अल्फा' का ऑफिशियल बजट तो सामने नहीं आया है, लेकिन मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक, मूवी को बनाने में लगभग 100 करोड़ से लेकर 130 करोड़ रुपए तक का खर्च आया है. वहीं अगर बात करें इसकी स्टारकास्ट की तो फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के अलावा बॉबी देओल और अनिल कपूर भी बेहद अहम किरदारों में हैं. साथ ही ऋतिक रोशन ने अपने 'वार' वाले किरदार में एक धमाकेदार कैमियो भी किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…