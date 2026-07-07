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Alpha Day 5 Collection: आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने हिलाया बॉक्स ऑफिस! अपनी ही फिल्म को चटाई धूल, कितना रहा कलेक्शन?

Alpha Box Office Collection: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर Alpha ने खराब रिव्यूज के बावजूद 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर पकड़ मजबूत रखी है. फिल्म का कुल कलेक्शन न सिर्फ 45 करोड़ के पार पहुंच गया है बल्कि, आलिया ने अपनी ही फिल्म के रिकॉर्ड को धूल चटा दी है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 7, 2026 9:05 PM IST
Alpha Day 5 Collection: आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने हिलाया बॉक्स ऑफिस! अपनी ही फिल्म को चटाई धूल, कितना रहा कलेक्शन?

5वें दिन 'अल्फा' ने कितना कलेक्शन किया?

Alpha Box Office Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर इस समय YRF के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म 'अल्फा' (Alpha) का नाम गूंज रहा है. आलिया भट्ट (Alia Bhatt), शरवरी वाघ (Sharvari Wagh), बॉबी देओल (Bobby Deol) और अनिल कपूर (Anil Kapoor) जैसे सितारों से सजी इस फिल्म को रिलीज के बाद से ही काफी खराब रिव्यूज मिल रहे हैं. बवाजूद इसे मूवी सिनेमाघरों में गदर मचा रही है. आम तौर पर वीकडेज आते ही फिल्मों की कमाई का ग्राफ नीचे गिरने लगता है, लेकिन बुरे रिव्यूज मिलने के बाद भी 'अल्फा' के मामले में कहानी थोड़ी अलग देखने को मिल रही है. फिल्म ने अपने 5वें दिन भी अच्छी कमाई की है. इतना ही नहीं आलिया ने अपने ओपनिंग डे कलेक्शन से अपनी फिल्म के रिकॉर्ड को धूल चटा दी है. तो चलिए जानते हैं आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर फिल्म 'अल्फा' ने 5वें दिन कितना कलेक्शन (Alpha Box Office Collection Day 5) किया और अब तक इसकी कुल कमाई कितनी हो चुकी है.

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Alpha बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म 'अल्फा' ने रिलीज के पांचवे दिन यानी पहले मंगलवार को 2.73 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. हालांकि, ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के ही और अभी रात के फाइनल शोज के आंकड़े आने बाकी है, जिसमें उछाल भी देखा जा सकता है.

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Day 1- 9.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 2- 11.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 3- 13.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 4- 3.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 5- 2.73 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 40.58 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 48.56 करोड़ रुपए

अपनी ही फिल्म को आलिया भट्ट ने चटाई धूल

गौरतलब है कि, आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने अभी तक के सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, 48.56 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है, लेकिन इस मूवी ने तो ओपनिंग डे पर ही आलिया की थ्रिलर फिल्म 'जिगरा' (Jigra) के ओपनिंग डे रिकॉर्ड को आसानी से पीछे छोड़ दिया. बता दें कि, 'अल्फा' ने ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन का कलेक्शन किया था, वहीं 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई 'जिगरा' ने पहले दिन 4.25 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था.

कितना है Alpha का बजट?

YRF स्पाई यूनिवर्स की इस पहली फीमेल लीड फिल्म 'अल्फा' का ऑफिशियल बजट तो सामने नहीं आया है, लेकिन मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक, मूवी को बनाने में लगभग 100 करोड़ से लेकर 130 करोड़ रुपए तक का खर्च आया है. वहीं अगर बात करें इसकी स्टारकास्ट की तो फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के अलावा बॉबी देओल और अनिल कपूर भी बेहद अहम किरदारों में हैं. साथ ही ऋतिक रोशन ने अपने 'वार' वाले किरदार में एक धमाकेदार कैमियो भी किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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